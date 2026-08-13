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遠離台北鎂光燈仍不平靜 陳幸妤斷開趙建銘近25年婚姻

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
2016年加陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。聯合報系資料照
2016年加陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，當時人在保外就醫的前總統陳水扁（左）親自出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤證實，已正式離婚切斷與趙建銘將近25年的婚姻關係，這段維持將近25年的第一家庭婚姻，歷經趙建銘涉入台開案與入獄風暴後仍難逃破局命運。

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陳幸妤畢業於陽明大學牙醫學系，並取得國立臺灣大學臨床牙醫學研究所碩士學位，2000年底經由台大醫學院教授韓毅雄介紹，認識當時在台大醫院擔任骨科住院醫師的趙建銘。兩人戀情發展迅速，於2001年9月舉辦世紀婚禮，趙建銘一躍成為第一家庭駙馬爺，婚後陳幸妤陸續生下3名兒子。

不過，陳幸妤與趙建銘這段婚姻，也因為第一家庭的關係被迫攤在陽光下，一舉一動都受到外界關注。2006年趙建銘被爆涉入台開內線交易案謀取暴利，開啟長達16年司法訴訟，陳幸妤因承受龐大媒體壓力數度情緒失控，到了2021年最高法院判處趙建銘有期徒刑3年8個月定谳，趙建銘入獄服刑並於2023年假釋出獄。

在龐大的壓力下，兩人遠離台北政壇南下重新出發，陳幸妤先在2016年開設「陳幸妤牙醫診所」，時任台南市長的賴清德總統親自獻上開幕祝福，當時人在保外就醫中的陳水扁，阿扁還特地到診所當第一個病人。而趙建銘在2023年出獄後，也在台南開設「趙建銘兆福脊椎骨科診所」，陳水扁不僅發文祝賀，還特別介紹玻尿酸、PRP注射等是趙建銘的專長。

諷刺的是，陳幸妤12日在趙建銘診所Google評論區以前妻名義留下1星負評也提及，她二兒子打球骨折，趙建銘僅PRP治療，遲遲未改善，後續接受MRI檢查才發現骨折；而陳幸妤自己的肩膀肌腱曾經斷裂，長達5年被以五十肩方式處理，「都是拿玻尿酸類固醇到我家裡當五十肩打，不讓我去診所醫院拍片子」。

陳幸妤更爆料，男方服刑期間至離婚後仍與診所護理師糾纏不清，讓她決定切斷關係。陳家人證實留言確實為陳幸妤本人所寫，這場自2001年牽手、跨越將近25年情感糾葛的世紀聯姻，最終以決裂留言正式走入歷史。

前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2016年開幕，她特地幫父親看牙。聯合報系資料照
前總統陳水扁女兒陳幸妤（左）的牙醫診所2016年開幕，她特地幫父親看牙。聯合報系資料照

趙建銘 陳幸妤 婚姻

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