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陳幸妤、趙建銘傳離婚 陳致中祝姊姊今後也無風雨也無晴

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁之子陳致中對於姊姊陳幸妤的婚變消息表示「沒有補充意見」，間接證實陳幸妤在Google評論留言是真的她本人所留言。圖／取自陳致中臉書
前總統陳水扁之子陳致中對於姊姊陳幸妤的婚變消息表示「沒有補充意見」，間接證實陳幸妤在Google評論留言是真的她本人所留言。圖／取自陳致中臉書

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變消息曝光，高雄市前議員陳致中針對此事表示「沒有補充意見」，今天也適逢陳幸妤50歲生日，他以北宋文學家蘇軾著名詞句「歸去，也無風雨也無晴」，祝姊姊陳幸妤生日快樂，似乎期許姊姊在經歷婚姻磨難後可以回歸平靜生活。

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陳幸妤與趙建銘在2001年結婚，婚後育有三子，陳幸妤昨日在趙建銘診所的Google評論處以「前妻」自稱，親口揭露兩人婚姻現況，另控趙建銘亂搞男女關係、醫術不良。

陳幸妤胞弟、凱達格蘭基金會執行長陳致中針對陳幸妤的婚變事件表示「沒有評論」，另外今天也是陳幸妤的50歲生日，陳致中在Threads發文祝姊姊生日快樂。

陳致中說「今天是姐姐生日，祝幸妤生日快樂，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。

陳致中所引用的詩詞是北宋著名文學家蘇軾的著名詞作〈定風波・三月七日〉，原文是「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬。誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷。山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。

陳致中 趙建銘 陳幸妤

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