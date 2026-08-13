陳幸妤證實離婚 發文控趙建銘有不當男女關係、對兒診斷潦草

前總統陳水扁女兒陳幸妤昨(12)日在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google評論給出一星評價，留言稱趙建銘為「前夫」，並公開兩個兒子的就醫經歷，對該診所的醫療處置表達強烈不滿，最後更呼籲民眾「請大家選診所慎之」。

陳幸妤在貼文開頭即點明自己是「前妻」身分，對外界宣告與趙建銘長達24年的婚姻已畫下句點。她指控前夫對親生兒子都「診斷潦草」，寫到二兒子曾因打球跳起來殺球、骨頭全斷，但趙建銘只叫孩子打PRP（高濃度血小板血漿），直到後來接受MRI檢查才發現是骨折。

她再提到小兒子手腕處疼痛多年未癒，始終找不到正確病因，過去也曾被建議以吃藥、打針及擦酸痛軟膏等方式處理。

又說到自己的狀況，陳幸妤透露她肩膀肌腱斷裂後，5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理，並稱不被允許前往診所或醫院拍攝相關影像。她表示，後來改至別家東區骨科診所接受PRP治療後，「已改善5成以上」，並形容過去狀況嚴重時，甚至穿衣脫衣、拿水杯及睡覺都會感到疼痛。

除了醫療經驗，陳幸妤也在貼文中指控前夫及相關診所人員涉及私人關係糾紛。她提到，一名自稱診所護理師的人曾到她的牙醫診所鬧事，並認為可能與感情糾紛有關。

她還點名另一名許姓護理師，表示對方在她離婚後曾自述被趙醫師追求，但當時她並不知情，而該名護理師至今仍在診所任職。

陳幸妤最後表示，從她的經驗來看，該診所「上上下下間男女並非認真用心在解決病人的病痛」，反而是在思考如何「上位」、如何處理男女關係，因此公開提醒民眾，選擇診所時應更加謹慎。

根據《鏡週刊》報導，陳幸妤本人證實留言是她所寫，表示會以「前妻」作為開頭，代表已處理完此事。若媒體詢問家人，只有4字回應：「沒有補充」。