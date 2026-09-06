政院盼過追加預算換電價凍漲 李彥秀：電價該凍但要用道理說服立院

經濟部爭取追加預算補貼台電、中油，承諾民生天然氣及桶裝瓦斯凍漲到年底，傳出10月電價有望凍漲。國民黨立委李彥秀今天說，沒有理由持續凍漲油價，卻大幅調漲民生電價，她支持政府10月凍漲電價，但應該用道理說服立法院，而不是情緒勒索綁架。

行政院日前拍板115年度追加預算，編給台電711億元，但傳出在野黨放話砍油電增資與撥補，台電憂心拿不到，盼能調漲部分電價，不過經濟部爭取追加預算補貼台電、中油，傳出10月電價有望凍漲。

李彥秀說，選舉年政府大撒幣，追加預算6000億元，加上明年度總預算暴增1兆元，光是增加的金額，幾乎就是馬英九政府一年度的總預算，政府大量支出加上軍公教以及退休人員調薪，帶動民間加薪，加上股市維持高檔，大量資金也將增加通膨的壓力，因此她支持政府10月凍漲電價，維繫民生經濟穩定，但沒有理由持續凍漲油價，卻大幅調漲民生電價。

李彥秀表示，除油電價以外，央行也必須要有更多的政策作為，避免通膨吃掉民眾微薄的加薪，是否凍漲電價是政府整體短期平抑物價的考量，立法院審查預算是從預算以及長期能源政策的合理性著眼，兩者沒有直接的關係，民進黨希望立院通過追加預算撥補台電與中油，就應該用道理說服立法院，而不是情緒勒索綁架。

李彥秀說，台灣資料中心正值發展的關鍵時刻，半導體業出口暢旺也帶動台灣高速經濟成長，帶來可觀的稅收獲益，但是科技產業對於「供電穩定」的需求遠高於民生用電，如何在反應發電成本以及促進產業發展間取得平衡，需更精確的電價計算。

另外，李彥秀指出，消費者物價指數（CPI）已經連續三個月超過2%警戒水準，即將公布的8月份數據，預期也將超過2%，今年全年CPI也有極大的可能超過警戒線，對民生經濟無疑是雪上加霜，油價電價不僅直接影響消費者物價，更會產生商家以及民眾的心理預期，對通膨產生「萬物齊漲」的連鎖推升效應。