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卓榮泰談無人機條例 盼國防部角色百分百落實

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右二）、國防部長顧立雄（左二）、經濟部長龔明鑫（右一）下午出席在台北火車站舉辦的「軍人節敬軍展售」活動。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（右二）、國防部長顧立雄（左二）、經濟部長龔明鑫（右一）下午出席在台北火車站舉辦的「軍人節敬軍展售」活動。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰5日出席「2026年度九三敬軍優惠系列活動-英雄饗宴 飽家味國」展售會。他表示，立法院通過的無人機條例版本，將主管機關明定為經濟部；經濟部協助無人機產業發展，行政院當然表示歡迎，但國防部的角色務必得百分之百落實，才能對國軍提供最大保障。

卓榮泰表示，2025年共有62家企業品牌、2萬家門店響應敬軍系列活動，今年則大幅增加至640個品牌、2萬2千家門店，他代表政府再次感謝所有響應號召的廠商，期盼透過為期四天的敬軍展售會，讓國軍在辛苦工作之餘，感受民間企業對國軍的最高敬意。

卓榮泰表示，政府將持續全力強化國防、提升社會韌性，並全面支持國軍，提升對國軍的福利及照顧。為增進國軍各項基本福利與照顧，國防部長顧立雄上任以來竭盡心力，持續向賴清德總統提出許多興革措施，以全面提升國軍士氣。

卓榮泰提到，為守護國家安全，行政院先前提出八年1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，令人遺憾的是，立法院最終僅通過7,800億元；儘管如此，國防部仍不屈不撓，繼續爭取。因此行政院再提了《國防自主無人載具採購特別條例》草案。

卓榮泰說，然而，立法院最後通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，並將主管機關明定為經濟部。經濟部協助無人機產業發展，行政院當然表示歡迎，但國防部的角色務必得百分之百落實，才能對國軍提供最大保障。

卓榮泰指出，3日行政院會通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，納編原先編列於特別條例中的「中層反戰術彈道飛彈」、彈藥設置等計畫，十足編列並如數提出，未來一到二年國軍所需的設備更新。

他期盼國人同胞共同呼籲立法院，「中華民國國軍需要力量、需要支持，需要站在世界最前線的頂端防衛國家安全、保障印太地區和平穩定」，這個責任不容旁落；同時，政府今年也將「漢光演習」與「城鎮韌性演習」結合，讓軍、民共同連結，提升國人對自身安危的重視。

卓榮泰 國防部 無人機 國軍

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