出席九三敬軍美食展售會 卓榮泰：盼國人呼籲立院支持國防

慶祝九三軍人節，經濟部在台北車站舉辦「英雄饗宴，飽家衛國」敬軍展售會，行政院長卓榮泰今天在國防部長顧立雄等官員陪同下參觀展場。卓榮泰仍不忘強調，1.25兆元軍購特別預算遭立院「七折八扣」，如今政府再提出追加預算，希望國人呼籲立法院支持國軍。

卓榮泰說，去年共有62家企業品牌、2萬家門店響應敬軍系列活動，今年則大幅增加至640個品牌、2萬2千家門店，今年的「守護家園 榮耀同行」活動不只9月份，一整年都有敬軍系列活動，期盼藉此向日以繼夜守護我國海疆、空域及陸地的國軍表達崇敬及感謝。

話鋒一轉，卓榮泰說，行政院先前編出1.25兆元特別預算，但令人遺憾的是，立法院「七折八扣」僅通過7800億元；但國防部長顧立雄和國軍仍不屈不撓，繼續爭取，因此行政院又編列「無人載具特別條例草案」，在立法院還是無法順利，不過立院轉了個彎讓經濟部來幫忙產業發展，但國防部的角色一定要百分百落實。

卓榮泰說，行政院繼續在今年度追加預算中十足編列未來一到兩年設備更新、武器獲致的經費，希望國人告訴立法院「中華民國國軍需要力量、需要支持。」

經濟部商業發展署表示，「英雄饗宴，飽家衛國」敬軍展售會，邀集44家特色店家，提供美食、甜品、手搖飲和伴手禮。展售會現場除了各地美食外，軍方各單位也在現場展出16項陸、海、空軍武器模型，及主題拍貼、敬軍留言、國防知識有獎徵答等互動體驗。

展售會活動周日最後一天，將由憲兵「印地安挑戰者」重型機車裝備陳展壓軸，舞台活動則邀請全國高級中等學校儀隊競賽4連霸的莊敬高職帶來精彩儀隊表演。