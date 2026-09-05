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選前追加預算、明年度總預算兩大案壓境 在野步步為營

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋王小萌／台北即時報導
立法院日前審查今年度中央政府總預算案，總預算爭議餘波盪漾。圖為民進黨立法院黨團總召蔡其昌在議場內與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）交談。聯合報系資料照
立法院日前審查今年度中央政府總預算案，總預算爭議餘波盪漾。圖為民進黨立法院黨團總召蔡其昌在議場內與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）交談。聯合報系資料照

選前迎戰今年度追加預算、明年度總預算等兩大案，朝野再度點燃戰火。民進黨挾民生政策大補丸步步進逼，直指在野若杯葛將衝擊弱勢與國防；甫經總預算風波的藍白陣營則步步為營，面臨今年底大選與隨之而來的立委改選壓力，在兼顧監督與防範政治操作間陷入兩難。

國民黨立院黨團書記長許宇甄強調，黨團立場是「依法嚴審、逐筆把關」，支持福國利民、照顧弱勢經費與國防建設，但對浮濫編列及政策買票絕不放水，政院無權要求立院照單全收。她呼籲行政院卓榮泰誠實面對監督、重建互信，藍營絕不因選舉將近而降低審查標準。

國民黨立委林沛祥表示，嚴審是國會天職，尤其政院近期頻玩文字遊戲、迴避凍結預算，國會自會以更嚴謹的態度回應。至於審議時程，黨團將在內部凝聚共識後與友黨協商，堅守「該給人民的不擋、不該亂花的一毛不漏」。

然而，藍營內部對預算攻防謹慎小心。藍營人士表示，今年總預算延宕至8月才通過，藍營被綠營扣上「薪水小偷」罵名，鞠躬道歉收場成為政治刻板印象，賠了夫人又折兵。如今政院又端出逾6000億元追加預算，明年度總預算更逼近4兆，規模驚人。

藍營人士說，有了大罷免與今年度預算審查經驗，加上地方選舉與後續立委改選逼近，追加預算又有當年度會計年度的時限，明年度總預算更不宜拖過農曆年後，區域立委忙於回防選區，在野黨立委「手上的大刀是否真能砍得下去」成一大考驗。

民眾黨人士直言，綠營提出史上最大規模追加預算，正是看準在野黨有時程與輿論壓力，在野黨若缺乏攻防節奏與戰略，恐再次落入被動挨打局面，衝擊地方選情。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，綠營雖無國會席次優勢，但要拿回議題主導權，預算可以監督，但不能拿國家運作當籌碼，應公開辯論攤在陽光下。

民進黨立委鍾佳濱表示，追加預算涵蓋老農津貼、社福加碼與無人機國防採購，宛如照顧全體民眾的「大補丸」。距離大選僅剩80餘天，若在野黨重演濫砍預算戲碼，種種照顧民生措施將付之一炬，奉勸藍白切勿為政黨私利，犧牲人民福祉。

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