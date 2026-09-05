選前追加預算、明年度總預算兩大案壓境 在野步步為營

選前迎戰今年度追加預算、明年度總預算等兩大案，朝野再度點燃戰火。民進黨挾民生政策大補丸步步進逼，直指在野若杯葛將衝擊弱勢與國防；甫經總預算風波的藍白陣營則步步為營，面臨今年底大選與隨之而來的立委改選壓力，在兼顧監督與防範政治操作間陷入兩難。

國民黨立院黨團書記長許宇甄強調，黨團立場是「依法嚴審、逐筆把關」，支持福國利民、照顧弱勢經費與國防建設，但對浮濫編列及政策買票絕不放水，政院無權要求立院照單全收。她呼籲行政院長卓榮泰誠實面對監督、重建互信，藍營絕不因選舉將近而降低審查標準。

國民黨立委林沛祥表示，嚴審是國會天職，尤其政院近期頻玩文字遊戲、迴避凍結預算，國會自會以更嚴謹的態度回應。至於審議時程，黨團將在內部凝聚共識後與友黨協商，堅守「該給人民的不擋、不該亂花的一毛不漏」。

然而，藍營內部對預算攻防謹慎小心。藍營人士表示，今年總預算延宕至8月才通過，藍營被綠營扣上「薪水小偷」罵名，鞠躬道歉收場成為政治刻板印象，賠了夫人又折兵。如今政院又端出逾6000億元追加預算，明年度總預算更逼近4兆，規模驚人。

藍營人士說，有了大罷免與今年度預算審查經驗，加上地方選舉與後續立委改選逼近，追加預算又有當年度會計年度的時限，明年度總預算更不宜拖過農曆年後，區域立委忙於回防選區，在野黨立委「手上的大刀是否真能砍得下去」成一大考驗。

民眾黨人士直言，綠營提出史上最大規模追加預算，正是看準在野黨有時程與輿論壓力，在野黨若缺乏攻防節奏與戰略，恐再次落入被動挨打局面，衝擊地方選情。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，綠營雖無國會席次優勢，但要拿回議題主導權，預算可以監督，但不能拿國家運作當籌碼，應公開辯論攤在陽光下。

民進黨立委鍾佳濱表示，追加預算涵蓋老農津貼、社福加碼與無人機國防採購，宛如照顧全體民眾的「大補丸」。距離大選僅剩80餘天，若在野黨重演濫砍預算戲碼，種種照顧民生措施將付之一炬，奉勸藍白切勿為政黨私利，犧牲人民福祉。