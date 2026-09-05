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中央編追加預算3億 村里長及議員助理補助費調增溯自7月1日生效
行政院會3日通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，內政部表示，配合軍公教待遇調整，村里長事務補助費及議員助理補助費將溯自今年7月1日起調增，7月至12月所需新增經費約3億元，預計全國7781名村里長及約3328名議員助理受惠。
內政部說明，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，自今年7月1日起，一般村里長事務補助費每月由5萬元調高至5萬4000元；原住民族地區則由6萬元調高至6萬4800元。
議員助理補助費依比例調增約4.65%，並加計一名辦公室主管每月2000元後，直轄市議員助理費總額每人每月由32萬元調高至33萬6880元，縣（市）議員則由16萬元調高至16萬9440元。此外，上述各項費用明年1月1日起，將再隨同軍公教待遇調增4％。
內政部指出，相關費用依法應由地方政府編列預算支應，但考量今年度預算已編列完成，為協助地方順利落實政策，行政院將所增經費約3億納入115年度中央政府追加預算案及特別統籌稅款。
內政部指出，本次追加預算經立院通過後，將配合軍公教調薪時程公告，也請地方政府預為因應116年度所需預算。
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