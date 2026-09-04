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「刪掉再編回來」 馬文君轟政院追加預算：你審你的、我花我的

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君痛批行政院追加預算，破壞立院審查權。圖／立委馬文君提供
馬文君痛批行政院追加預算，破壞立院審查權。圖／立委馬文君提供

行政院提出逾6000億元追加預算，國民黨立委馬文君說，遭立法院刪除或要求回歸年度預算的國防項目，換個名目再編回來，形同「你審你的、我花我的」，痛批這樣國會的預算審查權還剩多少意義？

行政院提出6076億元追加預算，國防相關經費約1457億元。馬文君指出，國防追加預算中1407億元，是先前1.25兆元國防特別條例審查時遭刪除，或被要求回歸年度預算辦理的項目，包括中層反戰術彈道飛彈、無人載具、機密計畫及彈藥等。

馬文君質疑，國防特別預算沒過，改以追加預算「再送一次」，立法院要求回歸年度預算，就是要重新審、好好審，而非換個預算名目就重新編回。她強調，該買的國防裝備可以買，但涉及數百、上千億元的軍購，需求、數量、價格、交期及何時形成戰力，都應向國會交代清楚。

她也質疑行政院這次把軍購、社福津貼及軍公教加薪等支出放在同一包追加預算中，藉由把國防與民生支出綁在一起，提高在野黨審查及刪減預算的政治成本。

另外，遭立法院凍結的行政院114年度5億元預算，未完成解凍，最後決算卻照樣支用。她認為，若立法院刪除、凍結的預算，行政院仍能透過其他方式重新編列或執行，將嚴重削弱國會監督。

馬文君表示，若行政院想花的錢，立法院刪了還是能想辦法編回來；立法院三讀通過、總統公布的預算，卻又可以不編、不執行，「那立法院對預算的審查監督，到底還剩多少意義？」

她強調，國防預算愈大，監督更不能少，追加預算不能成為回填遭刪預算的工具，也不應將國防、社福及民生支出綁在一起，更不能成為繞過國會預算監督的另一種方式。

追加預算 馬文君 行政院 立法院

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