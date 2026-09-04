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憲兵明編列逾億元保修費 執行「車載式飛彈系統」
2027年度國防預算案中，憲兵指揮部將耗資過億元預算執行「車載式飛彈系統」維護案。這項武器系統過去不見公開預算案中，彈種不明，研判憲兵將標槍飛彈搭配戰術輪車使用。
憲兵指揮部明年度以裝備零附件購置與保修名義，編列1億1723萬餘元預算，採購「車載式飛彈系統」維護案。另有「遙控反甲飛彈系統」維護採購案，編列2493萬3000元預算。
戍守首都的憲兵202指揮部下轄7個憲兵營，其中駐防士林的228砲兵營成立防空連，預定配賦今年開始執行採購的人攜式刺針飛彈。另外228營傳也獲配賦標槍飛彈，但採購案未見公開預算案中，可能直接由陸軍調撥而來。
人攜式刺針飛彈、標槍飛彈主要由單兵攜行，憲兵過去並未披露有車裝的彈種，但標槍飛彈也能透過專用發射架或遙控武器站安裝於裝甲車或卡車上。
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