綠：追加預算後舉債反減907億 盼在野黨理性審查

在野黨質疑行政院編列新台幣6076億元追加預算的合理性，民進黨發言人吳崢今天表示，追加預算是因整體歲入增加、財政體質改善，追加後今年全年舉債額度反較原預算規劃減少907億元。他呼籲在野黨理性審查，支持預算案通過。

民進黨發布新聞稿，吳崢表示，這次追加預算秉持「少舉債、多做事」原則，並非在野黨所指胡亂編列。依行政院主計總處說明，追加6076億元預算後，受惠歲入顯著成長，今年全年舉債額度反而較原先預算規劃減少907億元，歲入歲出差短也縮減1252億元，財政收支趨近平衡。政府展現強健的財政管控能力，將每一分民脂民膏都用在刀口上。

他說，政府將增加的財政資源投入穩定民生物價、照顧基層弱勢、改善軍公教待遇、提升國防戰力及協助災後復原，這些都是政府應積極處理的工作。

吳崢指出，為因應地緣政治變局引發國際能源價格波動，政府編列1875億元補貼油電、大眾運輸、化肥及遠洋漁船，並增資台灣中油2338億元，強化天然氣供應韌性，避免民生油氣及外食支出受到衝擊。

在基層與弱勢照顧方面，他說，政府編列215億元，規劃將老農津貼調升至1萬元、國民年金調升至5000元，八大社福津貼全面調升23.5%，並追溯自7月1日起發放。此外，追加預算也規劃調增軍公教專業及主管加給各2000元，並調升村里長事務補助費、議員助理費與海巡人員勤務加給。

國防部分，吳崢表示，政府編列1457億元，納編中程反戰術彈道飛彈、各型無人機與無人艇，建構非紅供應鏈的防衛科技能量，同步提升戰鬥部隊加給。

吳崢表示，今年只剩3個多月，無論民生穩定、災後重建或國家安全都不容延宕。他呼籲在野黨回歸理性專業態度進行實質審查，共同支持追加預算案，讓國家整體建設與人民福祉持續向前推進。