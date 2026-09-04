政院編史上最高6千億追加預算 李彥秀斥敗家：一定嚴審

行政院會昨日通過史上最高規模的年度中央政府追加預算案，歲出規模達6076.3億元，將送立法院審議。國民黨立委李彥秀今日表示，稅收因股市及AI紅利大增，政院提出逾6千億追加預算，根本是「未進帳先花光」的敗家行徑，預算有逾9成用於撥補油電與國防，實為錯誤能源政策埋單、情勒全民，立院將嚴格審查把關荷包。

李彥秀表示，受惠於台股交易熱絡以及AI產業紅利，今年上半年全國賦稅收入，累計實徵淨額達2.59兆，較上年同期增加1.2兆，年增率達到81.5％，占全年預算數65.6%，為了即時且忠實反映國家財政狀況，今年預算審查後歲入增加6020億元，財政部檢討後再增加828億元，合計歲入增加6848億元。而行政院立刻辦理追加預算案，規模高達6076億元。

李彥秀說，股市熱絡、AI紅利造成的稅收增加，對政府而言是一筆天上掉下來的禮物，原本應該珍惜這來不易的「意外之財」，優先償還累積高達新台幣將近6兆的國家負債，以及撥補潛藏負債超過14兆的勞保基金，減輕國家財政負擔，讓勞工無後顧之憂，但民進黨左手還沒拿到錢（歲入增加金額僅是預估），右手立刻全部花光，敗家行為完全不能接受。

李彥秀指出，中油增資彌補93%負債比，表面上是穩定民生，實際上是「割中油的肉，補台電的血」，再用人民納稅錢為民進黨錯誤的能源政策買單，中油根本在替非核家園政策背黑鍋，去年國際天然氣價格大漲，中油卻逆勢調降「電業用氣價格10％」，創下「燃氣發電成本比燃煤還低」的世界奇蹟，釀成中油財務大黑洞，全民大錢坑。

李彥秀表示，追加預算更將「防衛韌性」特別條例減列的部分追加回來，完全無視立法院「要求納入年度預算辦理」。追加預算內容不僅不符合「預算法」第79條的要件，而撥補台電、中油以及國防支出金額高達5670億元，占整體追加預算93%，更是拿社福、重建以及提升軍公教待遇，掩護政府對台電與中油的撥補，綁架立法院，情勒全民。

李彥秀批，民進黨拿全民的來不易的經濟果實，作為錯誤政策的遮羞布，只有對立法院職權滿滿的挑釁與算計，在選舉前討好特定族群的表面功夫，預算審查時，立法院一定會檢討追加預算的合理性，為人民的荷包把關，民進黨政府更應該徹底檢討國營事業的體質，以及國家能源政策的走向，不能讓撥補成為常態，讓錢坑越來越大。