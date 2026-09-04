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政院編史上最高追加預算 民進黨籲支持：非在野黨所指胡亂編列

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
政院編列追加預算，民進黨表示，政府守財政紀律，呼籲在野黨支持預算案通過。聯合報系資料照片
政院編列追加預算，民進黨表示，政府守財政紀律，呼籲在野黨支持預算案通過。聯合報系資料照片

在野黨質疑行政院規畫編列史上最高6076億元追加預算案，民進黨發言人吳崢今天表示，本次追加預算是因國家整體歲入增加、財政體質改善，秉持「少舉債、多做事」原則，請問在野黨，穩定民生物價、照顧基層弱勢、改善軍公教待遇、提升國防戰力、協助災後復原，哪一項政府不應該積極處理？

吳崢指出，本次追加預算並非在野黨所指的胡亂編列，而是高度嚴守財政紀律。依據行政院主計總處說明，在追加預算6076億元後，受惠於歲入顯著成長，今年度全年舉債額度反而較原先預算規劃減少907億元，歲入歲出差短大幅縮減1252億元，財政收支趨近平衡，政府展現強健的財政管控能力，將每一分民脂民膏都用在刀口上。

吳崢說，在照顧民生與平抑物價上，為因應地緣政治變局引發的國際能源價格劇烈波動，政府編列1875億元補貼油電、大眾運輸、化肥及遠洋漁船，並增資台灣中油2338億元以強化天然氣供應韌性。若無國營事業在第一線吸收成本，國內民生油氣與外食支出勢必首當其衝，面對全民每天的生活成本壓力，政府難道能袖手旁觀、毫無作為？

吳崢表示，就基層與弱勢照顧上，政府編列215億元，規劃將老農津貼調升至1萬元、國民年金調升至5000元，八大社福津貼亦全面調升23.5%，並追溯自7月1日起發放，讓照顧及時到位。在野黨過去口口聲聲強調照顧基層，如今政府具體加碼福利，在野黨難道又要杯葛、凍結弱勢族群的救命錢？

吳崢指出，本次預算同步規畫調增軍公教專業及主管加給各2000元，並調升村里長事務補助費、議員助理費與海巡人員勤務加給；同時編列1457億元，納編中程反戰術彈道飛彈、各型無人機與無人艇，全力建構非紅供應鏈的防衛科技能量，並同步提升戰鬥部隊加給。

吳崢說，今年度僅剩三個多月，無論是民生穩定、災後重建還是國家安全，各項重要政務均不容延宕。他呼籲，在野黨回歸理性專業態度進行實質審查，共同支持追加預算案順利通過，讓國家整理建設與人民福祉能持續向前推進。

追加預算 在野黨 政院

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