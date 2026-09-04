藍催府院副署無人載具條例 鍾佳濱反批「三慢」：表面支持實則拖延

針對國民黨團表示今年度無人機追加預算破千億元，喊話府院盡快連署無人載具條例。民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨將今年度追加預算和無人載具條例混為一談，「根本是混淆是非」，並批評藍白立委在相關預算及條例上「既散漫也有三慢」。

鍾佳濱表示，115年追加預算是因應「去年八月」送進立法院的總預算案，執行時有重大需求，因此提出追加；國民黨「今年八月」所通過的特別條例則是往後生效，若要編列預算，也是編入116年度預算，而非115年追加預算。他批評，國民黨將不相干的事混為一談，「完全是指鹿為馬」。

鍾佳濱並批評藍白立委「既散漫也有三慢」，其中第一慢，是年度總預算審查延宕三五一天，「年都過了三分之二才將預算審竣」；第二慢是杯葛行政院六月送進立院的「國防自主無人載具採購特別條例」，不顧採購必要性及急迫性，「甚至聯手捨棄2100億的特別預算」。

鍾佳濱說，第三慢則是藍白聯手提出無人載具特別條例，在立法院無限延會下有許多時間審查，卻直到8月27日才三讀通過；行政院早在8月20日將116年總預算送達立院，意即特別條例所定預算已來不及編入明年總預算。

鍾佳濱表示，藍白口口聲聲說重視無人載具，但行動始終「牛步」，既捨棄行政院2400億元特別預算，自己的特別條例版本又拖延，造成115、116年度總預算皆無法用於採購無人載具，「更無特別預算可使用」。

鍾佳濱指出，行政院旋即於今年度追加預算編列約1456億元，以強化不對稱作戰關鍵戰力，今年度即可採購無人載具。他表示，相較國民黨讓年度預算、特別預算皆無法用於採購無人載具，「行政院的做法才是真正重視國防」。

針對國民黨團質疑行政院副署進度，鍾佳濱批評，行政院主動「幫藍白救火」，國民黨團卻仍稱捨棄行政院版特別預算是正確的，並反過來質疑行政院副署進度，「作為立委卻整天妄想行政院長的職權」。

鍾佳濱形容，藍白立委如同「散漫遲到的學生」，上課到了尾聲才進教室，老師主動給予補救教學，學生卻反過來說根本不用準時進教室，「實在嘆為觀止。」

鍾佳濱強調，「副署是行政院長的職責，而立委的職責是審查預算」，今年度追加預算已送到立法院，國民黨立委與其整天指責行政院，不如盡速審查無人載具預算，否則「表面支持無人載具，實則拖延採購進程，就是在打假球。」