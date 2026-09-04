【重磅快評】5億院長卓榮泰研發解鎖 手腕不輸5億探長

行政院去年編列15億3364萬元預算，立法院凍結其中5億且至今未解凍，昨天立委發現決算書實現數近15億元，凍結的5億元形同花光，要求行政院交代經費如何支用，行政院雖振振有辭，但卓榮泰已再寫下「研發」解鎖立法院凍結預算案的憲政首例；預算要解要凍都隨卓意，恐怕連總統都沒有這個院長當得如此愜意？

這筆15億餘元預算屬於行政院本部的度歲出總預算，主要為行政管理與一般行政，在預算課目上分為兩大部分，一是人事費， 用於支付行政院全體公務人員、約聘僱人員、職員的薪資、加給、獎金、退休金及保險公提金等法定支出。二是一般行政與業務費，用於日常業務運作，包括差旅費、基本水電費、辦公用品、設備維護費、資訊系統購置、民意研究及政策宣導費等。

這筆預算會遭凍結起因於2024年12月18日立法院內政委員會審查行政院114年度施政計畫與收支預算報告，當時藍綠正為公職人員選舉罷免法的修法攻防爆發激烈衝突，委員會陷入空轉，時任秘書長的龔明鑫接到神秘電話後，未經召委同意即離席，引發在野黨立委不滿，決議凍結5億元經費，須等龔赴立法院報告並道歉後才能動支。

只是龔明鑫始終沒道歉，直到去年5月立法院內政委員會審查行政院預算解凍案時，朝野再度激烈攻防，最終因無共識，委員會做出「持續凍結5億元」的決議；在野黨認為，龔明鑫未道歉，擺明再次藐視國會。

行政院表面擺出強硬姿態，但私底下卻照花預算，直到昨天決算書曝光才東窗事發。發言人李慧芝稱立法院凍結行政院未指定科目，但政院業務費及工程採購有缺口，因此將凍結額度配置在人事費，以維持政院基本業務運作，且決算已經審計部審議，絕無迴避監督。

主計單位也回應表示，立法院決議只載明「凍結5億元」，沒指定凍結哪一項支出，因此行政院將這筆金額匡列於人事費，再以「人事費屬法定支出」為由辦理支用，主計單位認為並未違法。

但李慧芝和主計單位的說法均露破綻，李慧芝稱決算經過審計部審議，絕無迴避監督，但她卻避提立法院的兩次決議，李選擇性「尊崇」審計部審議，難道行政院只接受審計部的監督？

依預算法及行政院各機關單位預算執行要點，明文規定各用途別科目不得流用為用人經費，人事費不得自其他用途別科目流入，主計單位有那位官員敢站出來說行政院可以將這筆金額匡列於人事費？再以人事費屬法定支出為由辦理支用？試問，人事費既為法定支出又怎能框進凍結的預算？

卓榮泰根本沒在理會憲法賦予立法院的預算審查權，去年總預算遭刪凍，賴清德總統3月21日即公布中央政府總預算案，然而行政院卻留中不發，直到社群網路有吹哨者指控行政院刻意延宕，許多部會的解凍報告「早就寫好」，但行政院卻下令扣發，目的就是為了營造「藍白亂砍凍結預算」的輿論，藉此蓄積大罷免的動能。

由於內部信件露餡，4月22日卓榮泰才下令將1584項解凍案送往立法院，明明是戲演不下去，他竟能厚臉皮說「既然立法院這麼急著要，我便下令各部會全部送出」；去年可以如此大言不慚，今年拿人事費框業務費，使出乾坤大挪移用光凍結的5億元，架空國會預算審查權，卓榮泰這個5億院長的傳奇手腕簡直不輸港片的5億探長了。