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藍質疑擅用凍結經費促卓撤職查辦 綠：有不得已的地方

中央社／ 台北4日電

行政院遭質疑擅用已凍結經費，行政院指出，預算經費動支合乎法規。國民黨文傳會主委陳以信今天表示，行政院明顯違反預算法對預算流用的限制，更形同以行政權架空立法院預算審議權，行政院長卓榮泰違法違憲應被糾舉彈劾撤職查辦。

對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，這是在野黨過度的政治攻防，只為了上版面所造成的情況。他表示，行政院這次的做法，有不得已的地方，但立法院自己有要檢討的地方，以後的預算提案應該要更精準。

行政院遭質疑擅用已凍結經費，自行支用新台幣5億元。行政院表示，尊重立法院預算決議，所有預算經費動支也都合乎法規及法定程序辦理，當時遭提案凍結的5億元未指定科目，因此將凍結額度配置在人事費，但人事費必須依法支用，藉以辦理必要人事支出。

國民黨文傳會主委陳以信今天透過新聞稿指出，行政院如將應凍結的業務費轉作人事費支用，不但明顯違反預算法對預算流用的限制，更形同以行政權架空立法院預算審議權，卓榮泰違法違憲應被糾舉彈劾撤職查辦。

陳以信表示，預算法明文規定，各用途別科目「不得流用為用人經費」。行政院訂定的「各機關單位預算執行要點」，更寫明人事費「不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出」。行政院膽大妄為，竟敢違反預算規定，自行創造業務費與人事費流用的預算惡例。

陳以信指出，立法院既已依法決議凍結預算，在完成解凍程序前，行政機關就應受到國會決議拘束。今天行政院如把遭凍結的業務費自行轉成人事費，再以「人事費依法必須支付」為理由照常支出，行政院做法就叫五鬼搬運，用違法的預算操作伎倆，蓄意規避國會監督。

陳以信指出，行政院違法動支凍結預算，是把立法院當空氣、把預算法當廢紙，卓榮泰違法違憲無法無天，顯不適任行政院長，應立即被彈劾撤職查辦。

卓榮泰 行政院 陳以信

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