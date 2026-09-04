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黃健豪：中火購煤增百億、購氣減364億 卓揆今視察又想來騙人？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今日將赴台中視察台中火力電廠。圖／截自黃健豪臉書
行政院長卓榮泰今日將赴台中視察台中火力電廠。圖／截自黃健豪臉書

行政院長卓榮泰今日將赴台中視察台中火力電廠，國民黨立委黃健豪質疑，卓揆日前稱預算遭刪無法實地勘災，如今卻能說來就來，根本是藉故偷懶。他更指出，明年度購煤預算增約百億元，購氣卻大減364億元，與「以氣換煤」政策背道而馳，要求卓揆清楚交代中火燃煤機組何時拆除。

黃健豪說，卓榮泰在9月3日下午4時30分通知，卓揆9月4日下午要來台中視察台中火力電廠。約兩周前，同一個行政院長，還在抱怨立法院刪了預算，導致沒辦法出門勘災只能打電話。同一個行政院長，現在卻能說來就來，絲毫不受經費被刪減影響，這直接證明了卓揆兩周前根本只是在偷懶擺爛，找理由不出門勘災而已。

黃健豪表示，視察台中火力電廠，他猜測是要來宣布電廠天然氣機組的運作。但提醒卓榮泰，「以氣換煤」的承諾還在立法院質詢的公報紀錄中，天然氣發電即將啟用的此刻，台中火力電廠的燃煤機組何時拆？還是根本不拆，又想來台中騙人？

黃健豪表示，因為他看了剛送進來的預算書，明年度採購煤炭的經費，從893億增加到989億，大增約新台幣100億元。反而天然氣的採購預算，從3030億下降至2666億，減少約364億。

黃健豪說，預算明細表只有數字，沒有細項、匯率、牌價等資訊，但一個宣稱要讓台中火力發電廠「以氣換煤」的政府，採購煤炭增加100億，採購天然氣下降364億，這個落差似乎與政策目標相反。總之，卓榮泰既然找到經費要來台中一趟，那請帶著解答和承諾來，到底台中火力發電廠的燃煤機組後續怎麼處理？

國民黨立委黃健豪。聯合報系資料照
國民黨立委黃健豪。聯合報系資料照

卓揆 黃健豪 中火

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