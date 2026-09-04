快訊

卓榮泰今視察中火 盧秀燕搶先PO抗議照喊話：「增氣拆煤」不會退讓

亞運棒球／劉基鴻一句「要讓韓國當兵」 韓媒解讀玩笑挑釁

南北風相持 鄭明典：北部雨帶不太移動 可能持續到晚上

立院凍5億政院全花光 陳以信轟違法違憲：卓榮泰應彈劾撤職

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

政院2025年度預算編列15億元，被立院凍結5億元且未解凍，決算書上顯示政院「決算實現數14億」。國民黨文傳會主委陳以信今日抨擊，行政院如將應凍結的業務費轉作人事費支用，不但明顯違反「預算法」對預算流用的限制，更形同以行政權架空立法院預算審議權，行政院長卓榮泰違法違憲應被糾舉彈劾撤職查辦。

陳以信表示，如果政府業務費都可轉成人事費，所有凍結預算最後都能照花，那立法院刪凍預算還有何用？立法院乾脆關門算了。

陳以信指出，「預算法」第63條明文規定，各用途別科目「不得流用為用人經費」。行政院訂定的「各機關單位預算執行要點」第28點，更寫明人事費「不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出」。行政院膽大妄為，竟敢違反預算規定，自行創造業務費與人事費流用的預算惡例。

陳以信表示，立法院既已依法決議凍結預算，在完成解凍程序前，行政機關就應受到國會決議拘束。今天行政院如把遭凍結的業務費自行轉成人事費，再以「人事費依法必須支付」為理由照常支出，行政院做法就叫五鬼搬運，用違法的預算操作伎倆，蓄意規避國會監督。

陳以信強調，憲法賦予立法院預算審議權，就是為了制衡行政權。行政院若能自行改變預算用途，使立法院刪凍預算的決議失去效果，不只是違反預算執行規範，更是行政權公然侵害國會的憲法預算權，嚴重破壞國家預算制度與權力分立原則。

陳以信批，行政院違法動支凍結預算，是把立法院當空氣、把「預算法」當廢紙，卓榮泰違法違憲無法無天，顯不適任行政院長，應立即被彈劾撤職查辦。

卓榮泰 陳以信 政院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藐視國會又出新招？ 立院凍結5億預算 政院擅自動支全花光

在野喊話說清楚！遭立院凍114年度5億預算 政院決算竟顯示全自行用光

擅用已凍結經費？行政院：經費動支都合乎法規及法定程序

政院追加預算增資中油2338億元 許宇甄：偷渡闖關不排除全刪

相關新聞

立院凍5億政院全花光 陳以信轟違法違憲：卓榮泰應彈劾撤職

行政院2025年度預算編列15億元，被立院凍結5億元且未解凍，決算書上顯示政院「決算實現數14億」。國民黨文傳會主委陳以信今日抨擊，行政院如將應凍結的業務費轉作人事費支用，不但明顯違反「預算法」對預算流用的限制，更形同以行政權架空立法院預算審議權，行政院長卓榮泰違法違憲應被糾舉彈劾撤職查辦。

黃健豪：中火購煤增百億、購氣減364億 卓揆今視察又想來騙人？

行政院長卓榮泰今日將赴台中視察台中火力電廠，國民黨立委黃健豪質疑，卓揆日前稱預算遭刪無法實地勘災，如今卻能說來就來，根本是藉故偷懶。他更指出，明年度購煤預算增約百億元，購氣卻大減364億元，與「以氣換煤」政策背道而馳，要求卓揆清楚交代中火燃煤機組何時拆除。

史上新高！政院追加預算6,076億 挹注中油、台電共4,000億元

行政院會昨（3）日通過今年度中央政府總預算追加預算案，歲出追加6,076億元，寫史上最高，歲入則增加828億元。其中對中油補貼加上增資，合計超過3,300億元，亦編列711億元補貼台電凍漲電價。合計中油、台電獲財務支持約4,000億元，占大宗。

追加預算／藍催政院副署 中油增資恐全刪

行政院昨通過一一五年度總預算追加預算案，歲出編列六○七六億餘元，創史上最高，其中包括無人載具採購五五九億元。國民黨立院黨團呼籲，行政院應先副署立院通過的無人機條例；至於增資中油，在野黨立委批評，行政院偷渡闖關意圖過於明顯。

追加預算／559億買無人機艇 拚初始戰力

行政院會昨日通過一一五年度追加預算案，其中國防部針對濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇編列五五九億元。國防部戰規司說明，其中為今年編列一三八億元、明年度四二一億元，目標是濱海監偵、攻擊無人機及自殺無人艇可以在明年達到初始戰力及戰備存量。

追加預算／天然氣、桶裝瓦斯 凍漲到年底

行政院會昨通過經濟部所提追加預算，一八○九點三五億元用於補貼汽柴油、天然氣、桶裝瓦斯的凍漲或緩漲。經濟部表示，將努力向立法院爭取通過追加預算，並宣布民生用天然氣、桶裝瓦斯將凍漲到年底。電價調整尊重電價審議委員會，但追加預算有助電價穩定；至於中油增資，經濟部說，讓中油在財務健康情況下，增加國防韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。