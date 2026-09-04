立院凍5億政院全花光 陳以信轟違法違憲：卓榮泰應彈劾撤職

行政院2025年度預算編列15億元，被立院凍結5億元且未解凍，決算書上顯示政院「決算實現數14億」。國民黨文傳會主委陳以信今日抨擊，行政院如將應凍結的業務費轉作人事費支用，不但明顯違反「預算法」對預算流用的限制，更形同以行政權架空立法院預算審議權，行政院長卓榮泰違法違憲應被糾舉彈劾撤職查辦。

陳以信表示，如果政府業務費都可轉成人事費，所有凍結預算最後都能照花，那立法院刪凍預算還有何用？立法院乾脆關門算了。

陳以信指出，「預算法」第63條明文規定，各用途別科目「不得流用為用人經費」。行政院訂定的「各機關單位預算執行要點」第28點，更寫明人事費「不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出」。行政院膽大妄為，竟敢違反預算規定，自行創造業務費與人事費流用的預算惡例。

陳以信表示，立法院既已依法決議凍結預算，在完成解凍程序前，行政機關就應受到國會決議拘束。今天行政院如把遭凍結的業務費自行轉成人事費，再以「人事費依法必須支付」為理由照常支出，行政院做法就叫五鬼搬運，用違法的預算操作伎倆，蓄意規避國會監督。

陳以信強調，憲法賦予立法院預算審議權，就是為了制衡行政權。行政院若能自行改變預算用途，使立法院刪凍預算的決議失去效果，不只是違反預算執行規範，更是行政權公然侵害國會的憲法預算權，嚴重破壞國家預算制度與權力分立原則。

陳以信批，行政院違法動支凍結預算，是把立法院當空氣、把「預算法」當廢紙，卓榮泰違法違憲無法無天，顯不適任行政院長，應立即被彈劾撤職查辦。