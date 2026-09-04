追加預算／559億買無人機艇 拚初始戰力

行政院會昨日通過一一五年度追加預算案，其中國防部針對濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇編列五五九億元。國防部戰規司說明，其中為今年編列一三八億元、明年度四二一億元，目標是濱海監偵、攻擊無人機及自殺無人艇可以在明年達到初始戰力及戰備存量。

備受關注的國防部追加預算將近一四五七億元，人員維持費共編列四十一億元，其中因應國軍招募人力成長廿五億元、增加第三類戰鬥部隊加給類型與擴大適用義務役編列十六億元；作業維持費八十二億元，包含急缺彈藥補充七十三億元、台灣戰術網路跨網域情資整合案九億元。

軍事投資共計編列一三三四億元，其中代號「強弓飛彈」的中層反戰術彈道飛彈系統等七項編列一三○億元，濱海監偵型無人機等三項五五九億元，機密計畫兩項六四五億元。

國防部戰規司長黃文啟說明，無人載具分兩年編列，今年度編列一三八億元，明年針對濱海監偵型、攻擊型無人機及自殺無人艇編列四二一億元；目標是希望三型無人機艇可以在明年達到初始戰力。

黃文啟說，希望藉追加預算在今年啟動濱海監偵、攻擊型無人機採購，明年建立初始戰力，明年底達四萬架基本戰備存量要求。自殺無人艇方面因國內產業起步較晚，在今年追加的一三八億元中，只有小部分作為無人艇先期作業和現勘等費用。

黃文啟並表示，未列入對美軍購特別預算的十三個採購案，都納入這次追加預算中，其中也包含向中科院委製的銳鳶二型無人機和強弓飛彈，希望中科院從今年開始執行，可節省四到五個月時間。

不過媒體質疑一一五年追加預算能否編列一一六年所需的經費？主計總處公務預算處長許永議說明，預算若無法執行，可以保留轉入下一年度繼續執行。