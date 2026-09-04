追加預算／天然氣、桶裝瓦斯 凍漲到年底

聯合報／ 記者黃婉婷陳儷方／台北報導

行政院會昨通過經濟部所提追加預算，一八○九點三五億元用於補貼汽柴油、天然氣、桶裝瓦斯的凍漲或緩漲。經濟部表示，將努力向立法院爭取通過追加預算，並宣布民生用天然氣、桶裝瓦斯將凍漲到年底。電價調整尊重電價審議委員會，但追加預算有助電價穩定；至於中油增資，經濟部說，讓中油在財務健康情況下，增加國防韌性。

經濟部次長賴建信說，中東戰事開打以來，能源價格波動，中油持續努力穩定油氣供應，日韓政府也都透過補貼減少物價衝擊。

他舉例，若中油未承擔物價平穩機制、不維持亞鄰最低價，台灣油價每公升要漲到四十五元，以通勤族每月加兩次油可能增加支出近一、兩千元，桶裝瓦斯漲價金額恐達兩百元。若追加預算順利通過，中油將更有餘力支撐油氣上漲對民生物價的影響，政府也會協調業者，年底桶裝瓦斯、民生天然氣價能平穩不調整。

針對中油增資，賴建信說，這是為投資未來、增加國防韌性。國營司強調，預算補貼的作法與亞洲鄰近國家雷同，南韓補貼後九二約四十三元，日本補貼後九二約卅三點七元，均高於台灣的卅點五元。

經濟部追加預算補貼對象，除了中油、台電之外，還有民營的台塑。經濟部長龔明鑫昨表示，主要是考量桶裝瓦斯是民生使用，小吃攤等也都使用桶裝瓦斯，台塑的桶裝瓦斯沒有出口，完全是國內民生使用，因此一併補貼台塑。

對於電價是否凍漲，賴建信說，尊重電價審議委員會審議。 

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