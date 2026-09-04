追加預算／藍催政院副署 中油增資恐全刪

聯合報／ 記者王小萌林銘翰／台北報導
行政院昨天召開院會，通過六○七六億元的追加預算案，行政院發言人李慧芝（中）在回答媒體詢問時，針對無人機預算表示，朝野都對無人機產業表達支持，追加預算部份不只是強化國防，也會帶動產業，所以支持產業就要支持國軍。記者杜建重／攝影
行政院昨天召開院會，通過六○七六億元的追加預算案，行政院發言人李慧芝（中）在回答媒體詢問時，針對無人機預算表示，朝野都對無人機產業表達支持，追加預算部份不只是強化國防，也會帶動產業，所以支持產業就要支持國軍。記者杜建重／攝影

行政院昨通過一一五年度總預算追加預算案，歲出編列六○七六億餘元，創史上最高，其中包括無人載具採購五五九億元。國民黨立院黨團呼籲，行政院應先副署立院通過的無人機條例；至於增資中油，在野黨立委批評，行政院偷渡闖關意圖過於明顯。

追加預算中納入無人載具採購，國民黨團表示，此法源依據為立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院應立即副署該條例，送交總統府公告，否則就失去追加預算的法源基礎。

國民黨團書記長許宇甄指出，政院先前為無人載具特別條例，強調情勢急迫，甚至營造不通過特別預算就無法建軍的氛圍，如今卻編入追加預算，等於證明無人載具經費可以循年度預算辦理，接受國會監督。

至於追加預算增資中油二三三八億元，許宇甄批評，中油虧損不是不可預見的緊急事故，行政院不編入一一六年度中央政府總預算，偏選在只有三個月的審查時間，要求立法院在總預算、追加預算及各項重大法案堆疊之際「插隊」完成審查，偷渡闖關的用意太過明顯，國民黨團不排除全數刪除。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，行政院給中油增資二三三八億元，理由是「自一○九年度起已連續六年營運虧損」，請問行政院長卓榮泰，連續虧損六年突然要在今年追加預算，這是哪種「重大事故」？

陳清龍批評，行政院寧願把近四成的追加預算拿去填補中油錢坑；然而軍警消待遇調整每年僅須三百多億元，行政院至今卻堅持不給，令軍警消心寒。

增資 副署 在野

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院追加預算增資中油2338億元 許宇甄：偷渡闖關不排除全刪

政院追加預算6076億 中油2338、國防部1456億

政院將提史上最高6千億追加預算 納中油增資、國防採購、軍職調薪

無人機預算高達1457億元 國民黨團籲政院速副署條例

相關新聞

追加預算／藍催政院副署 中油增資恐全刪

行政院昨通過一一五年度總預算追加預算案，歲出編列六○七六億餘元，創史上最高，其中包括無人載具採購五五九億元。國民黨立院黨團呼籲，行政院應先副署立院通過的無人機條例；至於增資中油，在野黨立委批評，行政院偷渡闖關意圖過於明顯。

追加預算／559億買無人機艇 拚初始戰力

行政院會昨日通過一一五年度追加預算案，其中國防部針對濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇編列五五九億元。國防部戰規司說明，其中為今年編列一三八億元、明年度四二一億元，目標是濱海監偵、攻擊無人機及自殺無人艇可以在明年達到初始戰力及戰備存量。

追加預算／天然氣、桶裝瓦斯 凍漲到年底

行政院會昨通過經濟部所提追加預算，一八○九點三五億元用於補貼汽柴油、天然氣、桶裝瓦斯的凍漲或緩漲。經濟部表示，將努力向立法院爭取通過追加預算，並宣布民生用天然氣、桶裝瓦斯將凍漲到年底。電價調整尊重電價審議委員會，但追加預算有助電價穩定；至於中油增資，經濟部說，讓中油在財務健康情況下，增加國防韌性。

立院凍結5億元 政院全花光

行政院長卓榮泰陸續對立院八項三讀法案不副署，但政院無視國會決定恐怕不只這一樁。政院一一四年預算編列十五億，遭立院凍結五億元且未解凍，但決算書上卻顯示政院「決算實現數十四億」，等於凍結預算遭政院乾坤大挪移、自行支用，在野黨立委氣得要求政院說清楚、審計部應追回「超花」五億元。

冷眼集／你刪你的，我加我的…追加預算塞滿算計 政院吃定國會

賴政府上任至今屢屢刷新總預算規模，昨日更端出史上最高的追加預算案，相較過往追加預算多為因應天災或單一事件，此次內容包山包海，涵蓋中油增資、社福加碼、災後重建、建軍規畫，顯見行政院食髓知味，將追加預算視為回填預算的工具，行擴大支出、夾帶私心之實。

政院提6千億追加預算 在野將嚴審中油 批政院藐視

行政院會昨日通過史上最高規模的年度中央政府追加預算案，歲出規模達六○七六點三億元，將送立法院審議。內容包括中油增資、因應中東戰事的油氣補貼逾四千億元、占比近七成，國防預算也占四分之一，其中被立院刪除後的特別預算，政院回填金額更是超過一四○○億元；今年度歲出經立法院審議及追加後，規模達三兆五九四六億元，創近年新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。