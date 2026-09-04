追加預算／藍催政院副署 中油增資恐全刪

行政院昨通過一一五年度總預算追加預算案，歲出編列六○七六億餘元，創史上最高，其中包括無人載具採購五五九億元。國民黨立院黨團呼籲，行政院應先副署立院通過的無人機條例；至於增資中油，在野黨立委批評，行政院偷渡闖關意圖過於明顯。

追加預算中納入無人載具採購，國民黨團表示，此法源依據為立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院應立即副署該條例，送交總統府公告，否則就失去追加預算的法源基礎。

國民黨團書記長許宇甄指出，政院先前為無人載具特別條例，強調情勢急迫，甚至營造不通過特別預算就無法建軍的氛圍，如今卻編入追加預算，等於證明無人載具經費可以循年度預算辦理，接受國會監督。

至於追加預算增資中油二三三八億元，許宇甄批評，中油虧損不是不可預見的緊急事故，行政院不編入一一六年度中央政府總預算，偏選在只有三個月的審查時間，要求立法院在總預算、追加預算及各項重大法案堆疊之際「插隊」完成審查，偷渡闖關的用意太過明顯，國民黨團不排除全數刪除。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，行政院給中油增資二三三八億元，理由是「自一○九年度起已連續六年營運虧損」，請問行政院長卓榮泰，連續虧損六年突然要在今年追加預算，這是哪種「重大事故」？

陳清龍批評，行政院寧願把近四成的追加預算拿去填補中油錢坑；然而軍警消待遇調整每年僅須三百多億元，行政院至今卻堅持不給，令軍警消心寒。