立院凍結5億元 政院全花光

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷林銘翰／台北報導

政院卓榮泰陸續對立院八項三讀法案不副署，但政院無視國會決定恐怕不只這一樁。政院一一四年預算編列十五億，遭立院凍結五億元且未解凍，但決算書上卻顯示政院「決算實現數十四億」，等於凍結預算遭政院乾坤大挪移、自行支用，在野黨立委氣得要求政院說清楚、審計部應追回「超花」五億元。

行政院發言人李慧芝回應指出，立法院審議一一四年度總預算時，提案凍結行政院未指定科目五億元預算，而其他凍結業務費等提案均獲得立院同意解凍，但政院業務費及工程採購仍有缺口，因此將凍結額度配置在人事費，以維持政院基本業務運作並減少對外部廠商權益的影響。

李慧芝強調，由於職員待遇等均是依「公務人員保障法」、「公務人員俸給法」等所需按月給付，屬依法支用金額，因此政院必須依預算法等規定，辦理必要人事支出。行政院非常尊重立法院的預算決議，所有預算經費動支，都是合乎法規及法定程序辦理，絕無迴避監督的情形。

行政院一一四年度預算編列十五億三三六四萬元，但立法院內政委員會審查時，國民黨立委許宇甄等人不滿行政院秘書長龔明鑫接到一通電話，就在未經召委同意下離開會議室，因此提案凍結五億元，要求龔明鑫報告並道歉後才能動支。而內政委員會去年五月處理政院預算解凍案時，朝野無共識，委員會仍決議持續凍結五億元。

行政院一一四年度預算十五億元、遭凍結五億元，歲出預算應該為十億元，但行政院一一四年度決算書竟指出「決算實現數十四億九二三四萬、保留數三五一八萬」，等於立院凍結的五億元，全部遭政院用光了。

國民黨立委辦公室得知五億元凍結預算被挪用後，私下向主計官員了解狀況。據了解，主計官員向國民黨立委辦公室解釋，由於預算並沒有指名要凍結什麼項目，因此政院將凍結金額匡列在人事費上，再以人事費為「法定支出」為由申請支用。

國民黨立委許宇甄批評，行政院將立院決議凍結五億元的費用，自行認定屬於人事費不能凍結、照樣使用，等於「自己自創名目、自己解凍預算」。若行政院可以任意替凍結預算改名目、繞過國會決議，那立院監督預算還有何意義？這不是依法行政，而是嚴重踐踏國會監督權。

國民黨立委賴士葆表示，政院應該對外說明清楚，不能玩文字遊戲，自行將立院凍結經費挪移使用，完全是藐視國會、毫無法紀。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，原以為賴清德總統不公布、行政院長卓榮泰不副署已經是毀憲亂政的極致，沒想到民進黨政府無法無天的程度「永遠沒有下限」，立法院凍結的五億元預算，根本未達解凍條件，行政院竟然膽大包天，逕自把錢統統花光了。民眾黨立法院黨團表示，行政權公然挑戰國會監督，毀壞憲政權力分立的底線，審計部必須捍衛憲政尊嚴，確實依法行政，要求行政院繳回「超花」的民脂民膏。

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