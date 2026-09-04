史上新高！政院追加預算6,076億 挹注中油、台電共4,000億元

行政院會昨（3）日通過今年度中央政府總預算追加預算案，歲出追加6,076億元，寫史上最高，歲入則增加828億元。其中對中油補貼加上增資，合計超過3,300億元，亦編列711億元補貼台電凍漲電價。合計中油、台電獲財務支持約4,000億元，占大宗。

追加預算仍須經過立法院審議。今年度納入追加預算及立法院增刪情況後，總歲入3兆5,471億元，總歲出3兆5,946億元，短絀475億元，加上債務還本，舉債2,085億元。

2026年追加預算

行政院強調，追加後歲入歲出差短較原預算案數降低，舉債數也比原預算案更低，兼顧財政穩健。

行政院長卓榮泰表示，此次追加預算聚焦六大面向，包括穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化國防以及啟動兒少成長津貼。

由經濟部主管的民生安定措施，以及中油增資，合計4,213億元，為此次追加預算最大宗。

為因應中東衝突民生安定措施，追加預算編列1,875億元，包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲經費1,014億元，補貼中油、台塑家用液化石油氣價格凍漲經費84億元，補貼台電電價凍漲經費711億元。

考量中油配合能源轉型推動相關建設、肩負穩定物價等任務，自2020年起已連六年虧損，以追加預算增資中油2,338億元。

此次油電皆獲補助，10月電價是否確定凍漲？經濟部次長賴建信表示，若追加預算獲立法院支持，除可協助中油紓解財務壓力，也將協調相關業者，讓年底前桶裝瓦斯及民生天然氣價格維持穩定。

至於電價，賴建信表示，仍須循電價審議委員會機制討論。他指出，上半年電價審議時，委員即高度關注相關議題，若政府及立法院支持撥補預算，對穩定電價將發揮相當大的作用。

另六大社福津貼調增經費編列215億元，追溯自今年7月1日起；軍公教專業加給、主管加給各調增2,000元，編列107億元。

災後重建編列77億元，包括花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建、非洲豬瘟滯場豬隻去化及產銷穩定；國防預算則編列1,457億元；另編列3億元啟動兒少成長津貼前置作業。