政院提6千億追加預算 在野將嚴審中油 批政院藐視

行政院會昨日通過史上最高規模的年度中央政府追加預算案，歲出規模達六○七六點三億元，將送立法院審議。內容包括中油增資、因應中東戰事的油氣補貼逾四千億元、占比近七成，國防預算也占四分之一，其中被立院刪除後的特別預算，政院回填金額更是超過一四○○億元；今年度歲出經立法院審議及追加後，規模達三兆五九四六億元，創近年新高。

相較於過去幾年追加預算的科目單純、規模約千億元之譜，今年度的追加預算用途廣泛，金額暴增，藍白立院黨團幹部許宇甄和陳清龍皆不滿行政院以追加預算夾帶增資中油，揚言嚴審。

1407億國防採購重新納入

立法院今年五月初審查一點二五兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例時，刪減部分內容計四七○○億元，並要求納入年度預算辦理。行政部門則是將中層反戰術彈道飛彈系統等七項、濱海監偵型無人機等三項，機密計畫兩項、急缺彈藥補充等，共計一四○七億元，再度納入這次追加預算項目。此外，新編五十億元給戰鬥部隊加給及其他項目。

國民黨立委賴士葆質疑，行政院把被在野黨刪掉的預算數額又追加回來，簡直藐視立法院。如果按照一定程序提出，在野黨會認真審查，只是部分被刪掉的項目又追加，是否代表預算不能被立法院刪除？

行政院長卓榮泰指出，今年度會比原編列總預算時的舉債減少九○七億元，不影響財政規畫，也不會增加債務。

2338億中油增資占比最高

這次追加預算，最大宗為中油增資二三三八點三億元，其次是因應中東衝突民生安定措施經費一八七四點八億元，用途包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲和緩漲經費一○一四億元，補貼中油、台塑家用液化石油氣凍緩漲八十四億元；補貼台電凍漲經費七一一億元等。

提升待遇方面，調增軍公教專業加給及主管加給一○七億元，調增議員助理及村里長事務補助費兩億元，調增海巡人員各項勤務加給等兩億元。

社福部分，調增老農津貼及國民年金與六大社會福利津貼經費二一五億元；災後重建七十七億元，有花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建工作所需經費七十億元、辦理因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施經費七億元；因應兒少津貼明年上路，前置作業經費三億元。

主計總處稱，追加預算歲出六○七六億元、歲入八二八億元，連同債務還本增加三四五億元，並計立法院審議總預算案結果，歲入增加六○二○億元，歲出刪減四百八十億元；今年度中央政府總預算經追加後，歲入三兆五四七一億，歲出三兆五九四六億。收支相抵，差短四七五億，連同債務還本一六一○億，尚須融資調度數二○八五億。