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擅用已凍結經費？行政院：經費動支都合乎法規及法定程序

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（中）。記者杜建重／攝影
行政院發言人李慧芝（中）。記者杜建重／攝影

行政院遭在野質疑擅用已凍結經費，自行支用5億元，藐視國會。行政院今日說明，尊重立法院預算決議，所有預算經費動支都合乎法規及法定程序辦理，當時遭提案凍結的5億元未指定科目，因此將凍結額度配置在人事費，避免其他經費缺口，但人事費必須依法支用，藉以辦理必要人事支出。

行政院長卓榮泰因不副署立法院三讀法案，遭凍結3個月薪水。本報報導，立法院人士發現，政院114年預算編列15億，遭立院凍結5億元且未解凍，但114年行政院決算書上卻顯示政院「決算實現數14億」，等於凍結5億的錢都被政院自行支用完畢，在野黨立委要求政院說清楚。

國民黨立委許宇甄質疑，行政院將立院決議凍結5億元的費用自行認定屬於「人事費」不能凍結，等於自創名目解凍預算。

行政院發言人李慧芝指出，行政院非常尊重立法院的預算決議，所有預算經費動支，都是合乎法規及法定程序辦理。

李慧芝說明，立法院審議114年度中央政府總預算時，提案凍結行政院未指定科目5億元預算，在其他凍結業務費等提案均獲得立院同意解凍情況下，但政院業務費及工程採購仍有缺口，因此將凍結額度配置在人事費，以維持政院基本業務運作，並減少對外部廠商權益的影響。

李慧芝表示，由於職員待遇等均是依公務人員保障法、公務人員俸給法等所需按月給付的公務人員俸給，屬依法支用金額，因此政院必須依預算法等規定，辦理必要人事支出，後續114年度決算也已經過審計部審議並完成審計報告，絕無迴避監督。

行政院 國會 卓榮泰

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