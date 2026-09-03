中油連虧6年政院增資2338億 民眾黨團：今年突追加算哪種重大事故？

針對行政院會通過追加預算案，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，只要是合理的民生社福預算，民眾黨團一定全力支持；對於不符合「預算法」第79條追加要件、想要夾帶偷渡闖關的預算，民眾黨團一定會嚴格審查。

行政院會今天通過今年度追加預算案，追加預算案歲出規模為新台幣6076.3億元，前3大項目分別為增資台灣中油公司2338.3億元、因應中東衝突民生安定措施經費1874.8億元，還有提升防衛作戰能力與配合增加軍職人員待遇經費1456.9億元。

陳清龍受訪時表示，只要是合理的民生社福預算，民眾黨團一定全力支持；對於不符合追加要件、想要夾帶偷渡闖關的預算，民眾黨團一定會嚴格審查。現行預算法第79條規定，追加歲出預算限於4種情形，包括依法律增加業務或事業、依法律增設新機關、所辦事業因重大事故經費超過法定預算，還有依有關法律應補列者。

陳清龍指出，行政院給中油增資2338億元，理由是「自109年度起已連續6年營運虧損」。請問行政院長卓榮泰，到底符合追加預算的哪一個要件？連續虧損6年，突然要在今年追加預算，算是哪一種「重大事故」？

陳清龍表示，立法院今年審查對美軍購特別條例、無人載具條例時，民眾黨團就一再要求「無人載具預算應該回歸年度預算」，如今行政院終於在追加預算納入相關經費，再次證明過去國防部一再宣稱「無人載具非編特別預算不可」的說法，根本站不住腳。

陳清龍批評，行政院該追加的預算不追加，寧願把近四成的追加預算拿去填補中油錢坑，對於立法院三讀通過的法律，軍警消待遇調整每年僅須300多億元，行政院至今卻堅持不給，實在令出生入死的軍警消心寒。