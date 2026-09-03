在野喊話說清楚！遭立院凍114年度5億預算 政院決算竟顯示全自行用光

行政院長卓榮泰因不副署立法院三讀法案，遭凍結3個月薪水。但立法院人士發現，政院114年預算編列15億，遭立院凍結5億元且未解凍，但114年行政院決算書上卻顯示政院「決算實現數14億」，等於凍結5億的錢都被政院自行支用完畢，在野黨立委要求政院說清楚。

國民黨立委許宇甄表示，據她了解，行政院將立院決議凍結5億的費用，自行認定屬於「人事費」不能凍結，照樣使用，等於自己自創名目，自己解凍預算。若行政院可以任意替凍結預算改名目、繞過國會決議，預算監督還有何意義？這不是依法行政，而是嚴重踐踏國會監督權。

國民黨立委賴士葆批評，政院不能玩文字遊戲，自行將凍結經費挪出來使用，完全是藐視國會、毫無法紀，政院應該對外說明清楚。

立法院去年審查114年總預算時，行政院114年度預算編列15億3364萬，在野黨立委當時不滿行政院秘書長龔明鑫接到一通電話，就在未經召委同意下離開會議室，因此提案凍結5億元，要求龔明鑫報告並道歉後才能動支。而內政委員會去年5月處理行政院預算解凍案時，委員會仍決議持續凍結這筆經費。

行政院114年度預算15億元、遭凍結5億元，歲出預算應該為10億元，但行政院114年度決算書竟指出「決算實現數14億9234萬、保留數3518萬」，等於立院凍結的5億元全部遭支用。

國民黨立委得知凍結預算被挪用後，私下向主計處官員了解狀況。據了解，主計處官員向國民黨立委辦公室解釋，由於預算並沒有指名要凍結什麼項目，因此政院將凍結金額匡列在人事費上，再以人事費為「法定支出」為由申請支用，政院如此並沒有違法。