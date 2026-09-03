追加預算挹注…經濟部：中油若未承擔物價機制 通勤族恐月增1、2000元

行政院今年度追加預算包含因應中東情勢的油電補貼，經濟部說，若預算順利通過，年底前桶裝瓦斯與民生天然氣價格可維持平穩不調整，電價調整尊重電價審議委員會，但追加預算有助電價穩定；至於中油增資，經濟部說，這是讓中油在財務健康情況下，增加國防韌性。

根據行政院會通過的115年度中央政府總預算追加預算案，歲出規模為6076億元。因應中東衝突民生安定措施占1875億元，納補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲與緩漲經費1014億元；補貼中油及台塑家用液化石油氣價格凍漲與緩漲84億元；因應中油調漲電業天然氣價格，補貼台電電價凍漲711億元。

另考量中油配合政府能源轉型政策，推動各項天然氣穩定供應建設計畫，又為穩定物價，近年凍緩漲汽柴油、天然氣等價格，未能足額反映成本，自民國109年度起已連續6年營運虧損，為提升國內天然氣供應韌性並減輕中油公司財務負擔，政院拍板增資協助2338億元。

經濟部次長賴建信指出，中東戰事2月開打以來，能源價格波動，國際油價最高曾達到一桶144元美元，雖然6月下旬油價趨緩，但戰事仍舊膠著，中油持續努力穩定油氣供應；環顧亞洲鄰國，日韓政府都透過補貼減少物價衝擊。

他舉例，若中油未承擔物價平穩機制、不維持亞鄰最低價，台灣油價每公升要漲到45元，通勤族每月可能增加近1、2000元。桶裝瓦斯漲價金額漲價恐達200元，若追加預算順利通過，中油將更有餘力支撐油氣上漲對民生物價的影響，政府也會協調業者，年底桶裝瓦斯、民生天然氣價能平穩不調整。

針對中油增資，賴建信說，這是為了投資未來、增加國防韌性，從中東情勢可看出，油氣輸運、天然氣輸運必須更有韌性及擁有更多儲存設備，盼立法院支持增資預算，讓中油在財務健康下提升未來韌性。

對於電價是否凍漲，賴建信說，尊重電價審議委員會審議，上半年審議委員也都關心政府若能支持撥補台電，對電價穩定能發現相當大的作用。