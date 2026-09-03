影／政院追加六千億預算 李慧芝：涵蓋社福津貼與國防支出

行政院今天召開院會，通過6076億元的追加預算案，行政院發言人李慧芝在會後說明追加預算包含的項目以及受影響的人數；另外，針對媒體詢問無人機預算部份，李慧芝也表示，追加預算不只是強化國防，也會帶動產業，所以支持產業就要支持國軍。至於立院通過「無人載具發展條例」，政院是否副署？李慧芝沒有明確說明。

記者提問有關「無人載具發展條例」已經送到政院了，也納入今年度追加預算的範疇，不知行政院是否會副署？另外，追加預算的規模超過了6000億，其實比以前兩年都來得多，政院是否會樂觀看待追加預算能通過？李慧芝回答表示，依卓榮泰院長裁示，大家都知道國防安全沒有空窗期，所以我們這次提出了追加預算，希望能夠盡力彌補已經延宕的時程、建軍的時程。

至於無人載具條例的部分，李慧芝表示行政院是在昨天的傍晚6點半的時候收到立法院所送來的法案，我們目前正在審視當中，就法條以及執行面，我們會來審慎研議。而追加預算的部分，國防安全是沒有等待的空間，政院相信朝野也都有共識，而且朝野也都表達了對無人機產業的支持。追加預算當中不只是強化國防，也會帶動產業，所以支持產業就要支持國軍。

李慧芝指出，這次追加預算當中，有7項回溯到7月1號就開始調整的待遇，還有社福津貼的加碼。包括老農津貼，老農津貼這個部分它所占的人數是53萬人；而國民年金的部分是176萬人；還有六大社福津貼，這包括低收入戶的補助，這些都有調整，有89萬人，影響的層面相當大。此外，還有公教人員的專業加給及主管加給調升2000元的部分，這部分影響的軍公教同仁有72萬人，另外就是議員助理以及村里長事務補助費，這部分影響的人數約有5400人。而戰鬥部隊的加給，就是第三類戰鬥部隊的加給是7月1號開始回溯調升的，國防部有表示說這個部分若按照國軍整體編制員額來算的話，可以領到這份加給的比例約有87%，人數非常多，另外，在海巡人員的加給調升，這也有 2300多人，可以想像這個影響層面很大。

李慧芝說，若再加上0到18歲兒童成長津貼從明年1月1號就要開始來發放，這個的前置作業也是編在追加預算當中，我相信朝野都有共識要照顧國人、要建軍，包括災後復原重建工作都不能等。所以我相信立法院應該能夠盡速來審議追加預算部分，讓我們可以及時來執行。

行政院今天召開院會通過追加6千億預算案，行政院發言人李慧芝在會後說明追加預算相關項目。記者杜建重／攝影