政院追加預算6076億 中油2338、國防部1456億

行政院將追加預算高達6千億！行政院3日通過115年追加預算案，包括中油增資2338億、因應中東衝突1874.8億、國防部則有1456.9億，其中無人載具部分編列559億；對此，國民黨團要求政院副署立法院通過的《無人載具條例》，但行政院僅表示還在檢視中。

國民黨：不會照單全收

對於增加預算，國民黨立院黨團書記長許宇甄回應說，行政院提出115年度追加預算，一方面證明過去堅持無人載具非編特別預算不可的說法根本站不住腳，另一方面卻趁機夾帶2338億元中油增資。該編的不老實編，不該偷渡的卻一口氣塞進兩千多億元，擺明想利用追加預算快速闖關，國民黨團絕不會照單全收。

行政院115年追加預算中，歲出部分計編列6076億3232萬6000元，其中經濟部、交通部及農業部主管辦理因應中東衝突民生安定措施所需經費1874億8400萬4000元。國防部包括無人載具等共計1456億9620萬8000元，約占24%。其中，中層反戰術彈道飛彈系統等7項130億元，濱海監偵型無人機等3項559億元。

另外，經濟部將對中油增資2338.3億，農業部、衛福部及原民會主管、直轄市及縣市政府一般性補助款辦理調增老年農民福利津貼及國民年金與六大社會福利津貼，所需經費約215億元，調增軍公教人員專業加給、補助非營業特種基金、公教人員人事費約107億，馬太鞍堰塞湖災後重建70億，地方政府一般性補助款1.8億。

增資成功可不漲電價？

主計總處說明，原本總預算歲入2.86兆、歲出3.03兆，追加預算6076億後變成歲入3.54兆、歲出3.59兆，餘絀從1727億減少至475億。

由於此次追加預算比前兩年高很多，媒體詢問是否會擔心審議不順利？行政院發言人李慧芝回應說，追加預算中老農津貼受惠人數有53萬人、6大津貼則有89萬人，軍公教費用調整72萬人，第三類戰鬥部隊加給則有87%國軍可受惠，影響層面很大。

經濟部次長賴建信說明，若中油沒有平穩物價，油價每公升恐達到45元，桶裝瓦斯每桶恐增加1到2百元，若追加預算通過，冬天的桶裝瓦斯與民生天然氣有機會不調整。

藍籲政院速副署法案

對此，國民黨團回應，無人載具追加預算高達1456.9億，必須依循立法院通過的《無人載具條例》，以國內本土採購為最優先，為國內研發、製造、採購、出口，一條龍供應鏈提供穩健的資金來源及巿場，為無人機產業打下厚實的基礎，行政院及總統府應立即副署立法院三讀通過的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》。

針對行政院是否副署，李慧芝僅表示，2日已經收到立法院三讀通過的法案，會在法條與執行面審慎研議。

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