提6076億追加預算 卓榮泰：今年度總預算還減少舉債907億

行政院今日通過115年度中央政府總預算追加預算案，歲出編列6076億元，納因應中東衝突措施、社福津貼、軍公教加給。行政院長卓榮泰指出，整體而言，今年會比原來編列總預算時減少舉債907億元，不影響財政規畫也不會增加債務，盼立法院理性審議，在最短時間順利通過。

卓榮泰指出，115年度中央政府總預算案歷經波折，終於在8月14日經立法院三讀通過，但為辦理因應中東衝突民生安定措施、調增社福津貼與軍公教人員加給、提升防衛作戰能力之武器採購，以及災後復原重建等新增業務經費需要，因此提出追加預算案。

針對追加預算財源，卓榮泰說明，今年度預算案經立法院審議後歲入增加6020億元，及財政部檢討後再增加828億，合計歲入增加6848億元。在追加編列6076億元歲出預算後，尚有772億賸餘，再加上立法院刪減原預算案歲出480億元，今年度中央政府總預算歲計賸餘1252億元。

在舉債方面，卓榮泰表示，會從原預算數2992億元降低為2085億元，也就是會減少舉債907億元。因此這是在衡量歲入增加，在財政管控底下，兩相相抵，今年會比原來編列總預算時的舉債減少907億元，不會影響財政規劃，也不會帶來債務增加。

此次追加預算共6面向、10重點，包含因應中東衝突民生安定措施1875億元，包括經濟部補貼中油汽柴油及天然氣價格凍（緩）漲、上半年台電電價凍漲、交通部補貼國內大眾運輸經費，以及農業部補貼化學肥料原料與遠洋漁船經費等，以穩定物價；增資中油公司2338億元。

社福加碼包括調增老農津貼8000元變1萬元及國民年金4000元變5000元與六大社福津貼給付215億元，追溯自115年7月1日調高該等給付23.5％；提升待遇為，調增軍公教人員專業加給及主管加給107億元，溯自今年7月1日調增軍公教人員專業加給及主管加給各2000元；調增議員助理及村里長事務補助費2億元；調增海巡人員各項勤務加給等2億元。

災後重建方面，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建工作70億元，增加辦理萬榮導流堤改善及河道疏浚等工作；因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施7億元，推動產銷調節及廚餘輔導方案；另有啟動兒少成長津貼前置作業3億元。

強化國防部分1457億元，包含原先編列在特別條例中的中層反戰術彈道飛彈、彈藥設置等計畫，濱海監偵型無人機等3項無人載具559億元。

卓榮泰說，國家安全不能等，國防預算也不能等，國防自主也不能等，期望強化國防，並帶動國內無人機產業之量能，推動相關技術投資，達到建立非紅供應鏈所需科技能力，滿足國軍無人載具需求，提升國防自主的戰略目標。同時，配合國軍招募情形，以及增加國軍戰鬥部隊加給等所需經費，也同步納編追加預算，強化國家安全。