無人機預算高達1457億元 國民黨團籲政院速副署條例

行政院3日正式公告今年度追加減預算案，其中無人機預算高達約1,457億元，占總金額的24％。國民黨團強調，行政院及總統府應立即副署立法院三讀通過的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，強化無人機本土製造、研發能力，本土採購優先，打造無人機產業成為台灣的第二座護國神山。

國民黨立法院黨團表示，此次行政院2027年度中央政府追加減預算中，有關無人機部分的法源依據，是立法院三讀通過的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》。

國民黨團認為，行政院的義務就是立即副署該條例，並送交總統府公告，否則行政院立即失去追加預算的法源基礎，立法院將也以此原則，嚴格檢視此次追加預算的相關內容。

國民黨團強調，有關無人機追加預算高達1,457億元，必須依循立法院通過的《無人機條例》，以國內本土採購為最優先，為國內研發、製造、採購、出口，一條龍供應鏈提供穩健的資金來源及市場，為無人機產業打下厚實的基礎。

國民黨團表示，在現今國際加速投入無人機研發的此時此刻，台灣必有策略的提供廠商研發、製造及出口的優質環境，配合國內IT產業全球領先的技術及製造能力，為台灣打造下一座護國神山，才是現在不分朝野應該一起努力的目標。