政院提6076億史上最高追加預算 中油增資、油氣補貼破4千億

行政院會今通過115年度中央政府總預算追加預算案，歲出編列6076億3232萬餘元，創史上新高，以中油增資約2338億元最多，因應中東衝突相關油氣補貼逾1800億元次之，國防追加1456億元第三，包含購置彈藥、無人載具及提升軍職待遇；歲入則編列828億元，為稅課收入。

此次追加預算包含穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化國防，以及啟動兒少成長津貼，共計10項重點。其中最大宗為中油增資2338億3400萬元，其次為因應中東衝突民生安定措施共編列1874億8400萬餘元，以及備受關注的國防預算1456億9620萬餘元。

因應中東民生安定措施中，經濟部方面含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍緩漲1014億元，中油及台塑家用液化石油氣價格凍緩漲84億元，中油調漲電業天然氣價格，補貼台電電價凍漲711億元；交通部補貼國內航空票價凍漲9億元、公路客運票價凍漲2億元、計程車油價折讓經費13億元、離島海運客運票價凍漲經費2億元，補貼化學肥料原料漲幅8成25億元、遠洋漁船作業及靠港整補經費15億元。

備受關注的國防預算1456億9620萬餘元，納國軍招募人力成長25億元、增加戰鬥部隊加給類型與適用對象16億元、急缺彈藥補充73億元、台灣戰術網路跨網域情資整合案9億元、中層反戰術彈道飛彈系統等7項130億元、濱海監偵型無人機等3項559億元、機密計畫2項645億元。

其他項目為直轄市及縣市政府一般性補助款辦理調增老農津貼及國民年金與6大社會福利津貼所需經費215億7萬餘元；調增軍公教人員專業加給及主管職務加給所需中央各機關、補助校務基金等非營業特種基金；直轄市及縣市政府公教人員人事費107億3959萬3000元。

還有花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建工作所需經費70億元、辦理因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施所需經費6億5000萬元、兒童及少年成長津貼前置作業所需經費3億3352萬餘元。

以及調增海巡人員各項勤務加給及建置碼頭岸際設施與籌補勤務裝備等所需經費2億970萬餘元、直轄市及縣市政府一般性補助款辦理議員助理及村里長事務補助費調增經費1億8522萬餘元。

追加預算中，以經濟部4217億元、占69.4%居首，主要用於增資中油及穩定民生物價；國防部1456億元、占24%居次，用於提升防衛能力。其餘較高的機關為直轄市及縣市政府124億元、農業部110億元及衛福部84億元。

此次追加預算歲出編列6076億3232萬餘元，歲入編列828億元，債務還本增加345億元，並計立法院審議總預算案結果，歲入增加6019億9939萬元，歲出刪減480億元；整體而言，今年度中央政府總預算經追加後，歲入為3兆5470億5258萬餘，歲出為3兆5946億669萬餘元。

收支相抵後，差短為475億5411萬餘元，加計債務還本1610億元，尚須融資調度數2085億5411萬餘元，全數以舉借債務予以彌平，約占歲出5.8％，未超過預算案原舉債數2992億2118萬元。

行政院今天提出民國115年追加預算案。記者杜建重/攝影