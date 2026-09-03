政院拍板追加預算6076億 軍事投資包含無人機共1334億

行政院3日院會通過「115年度中央政府總預算追加預算案」，歲出追加6,076億元，其中經濟部主管的民生安定措施及中油增資合計4,213億元，成為此次追加預算最大宗；國防部分則編列1,457億元，其中軍事投資達1,334億元，包括濱海監偵型無人機等3項計畫559億元，國防採購與能源補貼成為此次追加預算兩大焦點。

在經濟部主管經費中，因應中東衝突及國際能源價格波動，政府持續透過補貼及凍（緩）漲措施穩定國內能源價格。其中，補貼中油汽、柴油及天然氣價格凍（緩）漲經費達1,014億元，另編列84億元補貼中油及台塑家用液化石油氣價格凍（緩）漲；此外，中油調漲電業天然氣價格後，政府再編列711億元補貼台電電價凍漲，三項合計1,809億元。

此次追加預算也編列2,338億元增資台灣中油公司，主要用於減輕中油因吸收國內能源價格上漲所承受的經營壓力。連同前述民生安定措施，經濟部主管此次共編列4,213億元，為整體追加歲出最大項目。

國防方面，追加預算共編列1,457億元，其中軍事投資1,334億元，主要用於提升防衛作戰能力。軍事投資項目包括中層反戰術彈道飛彈系統等7項，編列130億元；濱海監偵型無人機等3項計畫559億元；另有2項機密計畫645億元。

值得注意的是，濱海監偵型無人機等3項無人載具計畫，原規劃納入行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」。原先「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」預算上限1.25兆元，經立法院審議後僅通過對美軍購7,800億元，其餘4,700億元要求改納年度預算；行政院考量濱海監偵型無人機等無人載具屬不對稱作戰關鍵戰力且具急迫性，後續另提特別條例，但經立法院審議後仍改採年度預算辦理，因此此次追加1,407億元。

此外，國防預算另編列9億元啟動台灣戰術網路跨網域情資整合案，並因應國軍招募人力成長、增加第三類型戰鬥部隊加給及義務役納入適用對象，編列41億元。

整體而言，此次追加歲出6,076億元，除透過大筆能源補貼穩定民生及能源價格，也將大筆資源投入國防軍事投資。其中，中油及台電相關補貼反映政府穩定能源價格的政策考量，無人載具等軍事投資則進一步強化防衛作戰能力。