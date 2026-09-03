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政院追加預算無人機1456億元 國民黨團：應即副署立院通過的條例

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。聯合報系資料照
立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。聯合報系資料照

行政院今公告115年度追加減預算案，其中無人機預算約1456億9620萬8000元，占總金額的24％。國民黨立院黨團呼籲，行政院及總統府應立即副署立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，強化無人機本土製造、研發能力，本土採購優先，打造無人機產業成為台灣的第二座護國神山，是現在行政院必須立即做的事，才能回應廣大民意及產業的心聲。

國民黨團表示，本次行政院115年度中央政府追加減預算中，有關無人機部分的法源依據為立法院三讀通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，那行政院的義務就是立即副署該條例，並送交總統府公告，否則行政院立即失去追加預算的法源基礎，立法院將也以此原則，嚴格檢視此次追加預算的相關內容。

國民黨團指出，有關無人機追加預算高達1456億9千餘萬元，必須依循立法院通過的無人機條例，以國內本土採購為最優先，為國內研發、製造、採購、出口，一條龍供應鏈提供穩健的資金來源及市場，為無人機產業打下厚實的基礎。

國民黨團說，在現今國際加速投入無人機研發的此時此刻，台灣必有策略的提供廠商研發、製造及出口的優質環境，配合國內IT產業全球領先的技術及製造能力，為台灣打造下一座護國神山，才是現在不分朝野應該一起努力的目標。

無人機 追加預算 副署

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