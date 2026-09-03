政院追加預算增資中油2338億元 許宇甄：偷渡闖關不排除全刪

行政院今將通過115年度中央政府總預算追加預算案，據了解，歲出編列6076億3232萬餘元，創史上最高，納入中油增資、國防採購、軍職調薪，無人機採購預算預料也將納入。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，政院一方面證明過去堅持無人載具非編特別預算不可的說法站不住腳，一方面趁機夾帶2338億元中油增資，國民黨團不排除全數刪除。

許宇甄指出，行政院先前為無人載具特別條例，口口聲聲強調情勢急迫，甚至營造不通過特別預算就無法建軍的氛圍。如今行政院把559億元無人載具經費編入追加預算，等於證明國民黨團一直以來的主張完全正確，無人載具經費可以循年度預算辦理，接受國會逐年、逐項監督，根本沒有必要動輒編列特別預算，開財政後門。

許宇甄批評，最離譜的是行政院竟利用追加預算，企圖一次增資中油2338億元，單一項目就占整體追加預算近四成。中油虧損不是今天才發生，更不是突然冒出的不可預見緊急事故，行政院早有充足時間評估財務缺口，卻不堂堂正正編入116年度中央政府總預算，偏偏選在只有3個月的審查時間，突然塞進巨額增資，要求立法院在總預算、追加預算及各項重大法案堆疊之際「插隊」完成審查，偷渡闖關的用意太過明顯。

許宇甄表示，2338億元不是一張空白支票，更不是行政院趕時間就可以逼國會買單。中油為什麼虧？政策性負擔多少？經營責任在哪裡？增資後如何改善財務結構？每一筆都必須攤在陽光下接受檢驗，追加預算不能變成逃避正常預算審查的快速通關券。

許宇甄強調，中油增資應回到116年度總預算堂堂正正接受完整審查，這筆企圖偷渡的追加預算，國民黨團會嚴審，不排除全數刪除。政府既然拿得出2338億元替中油補洞，就更應優先思考把經濟成長與AI產業帶來的紅利還給人民，與全民共享成果，每人再發現金1萬元。

國民黨立委賴士葆則表示，行政院把被在野黨刪掉的預算又追加回來，如果按照一定程序提出來，在野黨就會認真審查。只是也會讓人質疑，許多項目刪掉了又追加，是不是代表預算不能刪？且現在總預算屢創新高，明年快到十兆多元，國防預算一直疊加上去，這樣子到底夠不夠？