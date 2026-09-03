政院將提史上最高6千億追加預算 納中油增資、國防採購、軍職調薪

行政院會今日將通過115年度中央政府總預算追加預算案。據了解，歲出編列6076億3232萬餘元，創史上新高，以中油增資約2300億元最多，因應中東衝突民生安定措施逾1800億元次之，國防部購置彈藥、武器與提升軍職待遇逾1400億元第三，無人載具也包含在內。

此外，立法院已送出無人載具發展條例至行政院，行政院是否副署，預計將於今日院會後記者會上說明。

此次追加預算共納入十項作為，金額前三高為，中油增資2338億3400萬元；因應中東衝突民生安定措施經費1874億8400萬餘元；辦理提升防衛作戰能力武器及彈藥購置與配合招募情形增加軍職人員待遇等經費1456億9620萬餘元。

接續為直轄市及縣市政府一般性補助款辦理調增老年農民福利津貼及國民年金與六大社會福利津貼所需經費215億7萬餘元；調增軍公教人員專業加給及主管職務加給所需中央各機關、補助校務基金等非營業特種基金、直轄市及縣市政府公教人員人事費107億3959萬3000元。

另有花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建工作所需經費70億元、辦理因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施所需經費6億5000萬元、兒童及少年成長津貼前置作業所需經費3億3352萬餘元。

以及調增海巡人員各項勤務加給及建置碼頭岸際設施與籌補勤務裝備等所需經費2億970萬餘元、直轄市及縣市政府一般性補助款辦理議員助理及村里長事務補助費調增經費1億8522萬餘元。