聽新聞
0:00 / 0:00

因應中東戰事衝擊…政院將追加6,000億預算 軍公教加薪採二階段調整

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院3日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。聯合報系資料照
行政院3日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。聯合報系資料照

政院今（3）日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。其中因應中東戰事以來，中油、台電吸收部分油價漲幅，擬於追加預算中編列逾2,000億元增資中油，並且撥補台電700億元。

立法院不久前剛三讀今年度總預算，明年度總預算也剛送到立法院。行政院今日將於院會討論今年度追加預算，全案於院會討論後，由行政院長卓榮泰拍板。

據了解，此次追加預算規模經過跨部會多次討論、盤點，並審酌立院三讀總預算情形，多方考量後，總規模將達6,000億元，不過仍需立法院點頭。

此次預算最關鍵的一筆在於中油、台電財務支持，尤其台電是否能獲得支持，更牽動10月電價是否調整。

因應中東戰事引發國際油價震盪，行政院為照顧國內民生、穩定物價，中油持續吸收成本，凍漲民生氣價，但同時電業用戶氣價則持續調漲，中油日前宣布9月再漲5.83％，對台電財務形成壓力，台電、中油有如難兄難弟。

據悉，追加預算中，將對中油增資逾2,000億元，等於占約三分之一左右，另規劃撥補台電700億元，規模均相當可觀。

其餘預算重點，因應中東情勢的物價平抑措施還包括交通部相關補貼，民航、航港、公路等領域合計將獲約25.8億元補助。

此外，明年軍公教加薪採二階段調整，第一階段是自今年7月1日起調增專業加給、主管加給，第二階段是明年再調薪4%。第一階段部分，將編入今年追加預算，規模約107億元。

至於老農津貼、國民年金及六大社福津貼調增，亦自今年7月1日起上路，這部分追加預算約215億元。 國防預算方面，此次追加預算，預計將先前國防特別條例未被納入的項目列入追加預算，無人機採購預算預料也將納入。

追加預算 政院 卓榮泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本政府明年度預算將創高 估達8,950億美元

不理國會⋯明年媒宣費預算 政院13億編好編滿

無人機條例 六年編2,400億 政院：儘速編列預算

無人載具發展條例送出立法院 行政院是否副署受矚目

相關新聞

明年依舊「火力全開」 台電燃煤預算暴增近百億

賴政府雖然已著手檢討核電廠是否重啟，然而明年依舊是「火力全開」，根據台電預算書顯示，明年火力發電仍然是主力，其中燃煤材料編列九八九億元比今年八九三億，暴增近一百億元；而台電承諾中火以氣換煤，明年天然氣材料費編列二六六六億，反而比今年還少。

增幅趨緩 審計部：太陽能達標落後2年

民進黨政府上台後大力推動太陽能等再生能源，但根據審計部報告指出，國內太陽能近年來的新增容量已經趨緩，比預期達成的目標延後兩年以上，二○二五年所達成目標比年度目標差距逾百分之廿。

因應中東戰事衝擊…政院將追加6,000億預算 軍公教加薪採二階段調整

行政院今（3）日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。其中因應中東戰事以來，中油、台電吸收部分油價漲幅，擬於追加預算中編列逾2,000億元增資中油，並且撥補台電700億元。

「有些武器不須買…」 軍人節楷模轟美國鴨霸

國防部昨天舉行九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴清德總統致詞時表示，明年度國防預算首度突破一兆元，達一兆一二二五億元，持續超過ＧＤＰ的百分之三，也持續照顧官兵、調整待遇。不過，有受獎的後備幹部質疑美國是「鴨霸的國家」，直言國軍有些武器不需要向美國採購。

冷眼集／AI時代 措手不及的能源政策

為ＡＩ和半導體產業用電需求，賴清德總統今年宣布要重啟核電，不過審計部報告已經示警，核三廠要在二○二八年年底完成自主安全檢查文件審查，「具有高度不確定性」，顯見賴政府的核能政策雖然終於轉彎，卻有些慢半拍。

黃道吉日 藍綠縣市長參選人大陣仗登記

昨天黃道吉日，中部縣市長藍綠參選人登記踴躍，民進黨桃園市黃世杰、新竹縣鄭朝方、苗栗縣陳品安、台中市何欣純、彰化縣長參選人陳素月紛紛號召支持者大陣仗完成登記，都要力拚翻轉執政版圖讓藍天變綠地。國民黨則有南投縣長許淑華登記，端出政績爭取勝選連任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。