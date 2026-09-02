無人載具發展條例送出立法院 行政院是否副署受矚目

立法院日前三讀通過無人載具發展條例，據了解相關條例在今日立法院下班前，將會經由收發科以紙本公文形式送出，預計行政院明日上午就能收到。

立法院於8月27日趕在上一會期結束前上演表決戰，三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。無人載具條例明定所需經費以年度預算編列，以6年為期，每年編列400億元，總額2400億元為原則，必要時可增編；條文也明定涉及軍用採購由國防部主管，並具體納入政院版要求的濱海監偵型無人機等3款無人載具。

在條例三讀通過後，外界最為關注行政院是否副署。國民黨立院黨團總召傅崐萁日前曾表示，台灣應把握機會建立完整無人載具產業鏈，甚至朝打造「第二座護國神山」目標前進。

傅崐萁說，台灣具有科技及製造產業基礎，如果政策及資源能夠到位，無人載具產業仍有急起直追的機會。他也強調，這次是在國內外多重壓力下努力突破僵局，既然行政院接下來準備依據立法院三讀通過的條例提出相關預算，自然也應完成副署程序。

據了解，無人載具發展條例在立法院今日下班前，將由收發科以紙本公文形式送出，行政院明日上午應可收到。藍營內部也關注政院是否副署，並是否依照條例內容，編列今年度追加預算，屆時將以審慎的態度審查。