藍批媒宣費砍半又塞回去 綠：依法編列應理性監督

國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天質疑，才剛被立法院大砍5成的115年度中央政府媒體宣傳費，被行政院塞回到116年度預算中，完全不把國會審查當一回事。民進黨立法院黨團說，不必把媒宣費當洪水猛獸，行政院依法編列，國會就理性監督審查。

116年度中央政府總預算案日前送抵立法院，許宇甄今天發出新聞稿表示，行政院116年度中央政府總預算案中，媒體政策及業務宣導經費仍編列高達13億4995萬4000元。最令人難以接受的不是單一年度編了多少，而是立法院才在115年度預算審查時，針對暴增的媒宣經費大幅刪減5成，行政院轉眼又在新年度重新編列相近的規模。

許宇甄說，國會用預算表達監督立場，行政院卻彷彿「刪了再編、編了再花」，完全沒有把國會審查結果當一回事。近13.5億元究竟有多少真正用於公共政策，又有多少只是替執政者美化施政、放大政績？還是準備拿更多人民納稅錢大內宣，替總統大選提前暖身。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上午在輿情回應記者會表示，不管是地方議會或者國會在審查時，審查的標準應該是，這筆預算有無浮濫，有無浪費民脂民膏，是否影響民眾公共資訊的取得，而不是把今年度砍了一半，然後行政院編回來，就覺得說，怎麼可以把砍掉的預算編回來。

莊瑞雄指出，行政部門依法編列預算，送到國會後，哪一筆不合理，可以被討論，而不是送進來後先砍5成，然後今年在編列時，只能把去年砍掉降下來的當基準，並以此編列，這個叫做荒唐。

莊瑞雄表示，以這次藍白刪掉國務機要費為例，藍白刪掉2000萬元，凍結1000萬元，總統府送進來新一年度的國務機要費，基準就變成1000萬元，被凍結的1000萬元，要求行政院必須副署法律才可以動支，若以在野黨這種標準，等於法定預算只剩下1/3。

莊瑞雄說，大可不必把媒宣費當成洪水猛獸，在立法院還是理性監督，而不是看到媒宣費用就是先砍5成再說，否則這種審預算的方式，社會大眾也沒辦法接受。