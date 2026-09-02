賴政府明年媒宣費砸13.5億 許宇甄質疑：替總統大選提前暖身？

行政院116年度中央政府總預算案已送到立法院，媒體政策及業務宣導經費仍編列高達13億元，國民黨團書記長許宇甄批評，116年度預算攤開來看，媒宣大戶依舊毫不手軟，賴政府究竟有多少「政績」，需要一年砸13.5億元告訴人民？政府宣傳必須節制，人民納稅錢不能任由行政部門拿來替自己擦脂抹粉。

許宇甄表示，立法院115年度預算審查時，針對暴增的媒宣經費大幅刪減，行政院轉眼又在新年度重新編列相近規模。國會用預算表達監督立場，行政院卻彷彿「刪了再編、編了再花」，完全沒有把國會審查結果當一回事。人民有權追問，13.5億元究竟有多少真正用於公共政策？還是準備拿人民納稅錢大內宣，替總統大選提前暖身？

許宇甄指出，115年度中央政府總預算原列媒宣費13億7945萬餘元，相較114年度法定預算7億2447萬餘元，暴增近9成。面對如此失控的宣傳膨脹，立法院已透過預算刪減清楚表達民意，政府宣傳必須節制，人民納稅錢不能任由行政部門拿來替自己擦脂抹粉。

許宇甄怒批，國會今年才砍5成，行政院8月又重新塞滿；今年再刪，明年是不是再編？如果行政院認為立法院怎麼刪都無所謂，反正隔年重新編回來就好，那乾脆自己開支票、自己核銷、自己開心就好，還要國會審預算做什麼？

許宇甄表示，116年度預算攤開來看，媒宣大戶依舊毫不手軟。內政部主管編列2億4577萬6千元居冠，外交部1億3823萬6千元、農業部1億2643萬4千元、交通部1億1107萬4千元，四個主管機關合計就超過6億元；其中警政署及所屬單一機關更高達1億9423萬7千元，外交部本部也編列1億3710萬8千元。

許宇甄質疑，賴政府究竟有多少「政績」，需要一年砸13.5億元告訴人民？人民每天繳電費、付房租、買便當、找工作，日子過得好不好，根本不需要政府花幾億元買廣告提醒。施政成績如果真的亮眼，人民自然有感；施政搞得民怨四起，再華麗的廣告也遮不住。拿人民的錢替政府化妝，最後只會讓人民看見一張更昂貴的假面。

許宇甄強調，防災、防疫、防詐及公共安全等必要宣導，國會當然支持；但是政府形象廣告、浮濫行銷、重複宣傳，以及缺乏具體效益的政策包裝，立法院就必須替人民嚴格把關。尤其115年度國會已經透過50%統刪發出明確警訊，行政院卻依然故我，充分暴露賴政府對「大內宣」已經到了戒不掉的程度。

許宇甄表示，預算審查是憲政監督，不是讓行政院玩「今年刪、明年補」的數字遊戲。更何況接下來即將進入選舉政治周期，政府更有義務說清楚每一筆媒宣預算究竟是在宣導公共政策，還是在包裝執政黨政績。

許宇甄強調，國民黨團審查116年度總預算時，會要求各部會把媒宣經費的必要性、用途及成效說清楚，不能只用「政策宣導」四個字就想蒙混過關。國家的錢應該用來解決人民的問題，不是拿來製造政府很會做事的印象；真正有必要、攸關民生安全的宣導不會受到影響，但凡是內容空泛、效益不明，甚至淪為政府自我吹捧的預算，都沒有理由要人民買單。