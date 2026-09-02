強弓飛彈改列年度預算 政院官員：整體建軍時程受影響

空軍強弓飛彈系統從機密預算轉為公開，國民黨質疑強弓飛彈可以改列年度預算，無人機當然也行。政院官員則表示，國防部是按立法院決定，就各案獲得期程及戰備優序進行平衡取捨，不過整體建軍時程仍受到影響。

116年度國防預算書送抵立法院，空軍編列民國115年至121年、新台幣360億3714萬元的持續預算，籌購強弓飛彈系統（中層反戰術彈道飛彈系統）。

國民黨文傳會主委陳以信昨天透過新聞稿質疑，許多長期建軍規劃中的各項重大武器採購，原本就能透過年度預算分年編列、長期執行，只要政府有決心，透過年度預算照樣做得到，根本不需要凡事都編特別預算，「強弓可以，無人機當然也行。」

對於國民黨質疑，政院官員回覆記者提問時表示，確保國防安全一向是國家的使命，而且是迫在眉睫責任，肩負國家安全是政府永遠不變的義務，國防部為因應嚴峻敵情威脅，與急迫戰備需求，原規劃以1.25兆元特別預算，籌購「強弓飛彈」等23項武器裝備，而採取特別預算的方式編列，是考量特別預算能兼顧財政紀律與國家永續發展，使政府整體施政更具彈性。

官員說，但立法院後續僅通過7800億元對美軍購案，其餘委製與商購案只能被迫納入年度預算編列，國防部雖按照立法院的決定，就各案獲得期程及戰備優序進行平衡取捨，不過整體建軍時程仍受到影響。

官員強調，國防部未來仍會基於防衛作戰需求，依政府預算制度，規劃籌建所需武器裝備，期盼立院在野黨團尊重國防專業，支持建軍備戰工作，共同維護國防安全。