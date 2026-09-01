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「薪水遭凍結」卓揆：只盼立院依法完成預算審議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰1日出席台中大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，針對立法院決議公務人員薪資凍結議題表示，身為政府人員，國家與人民所給予的俸祿，政府官員都是依法執行工作，為國家、人民做好應做的事情，不會迎合個別立法委員的喜好。

卓榮泰表示，身為公務人員，對於金錢誘惑，以及財務、金錢上的威脅，都會置之度外。他強調，自己只希望立法院能按照法定期間及《憲法》規定，完成中央政府總預算審議，讓國家政策及各項建設能夠持續向前推進。

對於外界關注公務人員薪資遭凍結，卓榮泰表示，公務人員領取國家與人民的俸祿，就是依法執行職務，「為國家、為人民來依法做我們該做的事情」，不會因個別委員的喜好而改變。

卓榮泰也說，公務人員面對金錢誘惑或財務上的威脅，都應置之度外，「我個人只要站在公道、正道上面，這個世界對我來講自然就平和」。

卓榮泰並再次呼籲立法院，依照法定期間及《憲法》完成預算審議，讓國家政策、建設能夠順利推進。

卓揆 薪水 預算

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