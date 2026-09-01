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遭凍結薪資4個月 卓榮泰：只盼立院法定期間完成預算審議

中央社／ 台中1日電

針對立法院凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，卓榮泰今天表示，身為政府人員為國家、為人民依法做該做的事，不會迎合個別委員喜好，只希望立院能按法定期間完成預算審議，讓國家政策建設向前走。

立法院8月14日通過115年度中央政府總預算案，但凍結了行政院長卓榮泰9月至12月薪資。

行政院院長卓榮泰今天出席沃旭能源舉辦920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式時表示，身為政府人員，為國家、為人民依法做該做的事，不會迎合個別委員喜好。

他提到，身為公務人員，對於金錢誘惑或財務金錢威脅，都置之度外，只希望立院能按法定期間完成預算審議，讓國家政策建設向前走。

卓榮泰說，「我個人只要站在公道、正道上面，這個世界對我來講自然就平和了。」

卓榮泰 薪資 預算

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