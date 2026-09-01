聽新聞
0:00 / 0:00
遭凍結薪資4個月 卓榮泰：只盼立院法定期間完成預算審議
針對立法院凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，卓榮泰今天表示，身為政府人員為國家、為人民依法做該做的事，不會迎合個別委員喜好，只希望立院能按法定期間完成預算審議，讓國家政策建設向前走。
立法院8月14日通過115年度中央政府總預算案，但凍結了行政院長卓榮泰9月至12月薪資。
行政院院長卓榮泰今天出席沃旭能源舉辦920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式時表示，身為政府人員，為國家、為人民依法做該做的事，不會迎合個別委員喜好。
他提到，身為公務人員，對於金錢誘惑或財務金錢威脅，都置之度外，只希望立院能按法定期間完成預算審議，讓國家政策建設向前走。
卓榮泰說，「我個人只要站在公道、正道上面，這個世界對我來講自然就平和了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。