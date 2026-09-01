影／行政院長遭凍薪第一天 卓榮泰：對於金錢及財務的威脅置之度外

行政院長卓榮泰今天前往台中清水沃旭能源台灣離岸風場運維中心，出席大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，會後接受媒體採訪時表示，作為政府人員，最重要的職責是為國家與人民奉獻，依據法律依法執行各項公務，不會去迎合個別委員的喜好。

針對遭到凍薪一事，卓榮泰強調身為公務人員，對於金錢以及財務的威脅，都置之於度外，嚴防任何違反紀律或侵蝕財務秩序的情況發生，呼籲立法院能依照憲法所規定的法定期限，順利且按時完成預算的審查，確保國家的重要政策與各項建設能夠持續推動、向前邁進。

卓榮泰表示對於外界的關切與各種聲音，只要自己堅持站在公道與正道之上，這個世界對他而言自然就會保持平衡，他期待朝野雙方能以國家發展與人民福祉為重，攜手推進各項政務與預算審議工作。