行政院擬提無人載具追加預算 民進黨團表達支持

無人機業者今天拜會立法院朝野黨團，民進黨立法院黨團表示，中國對台灣的國家安全威脅，不會因為立法院通過改採年度預算就因此消失，行政院基於國家安全必須把戰力補齊；若行政院提出無人載具追加預算案，民進黨團表達支持。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，之前國防部提出8年新台幣1.25兆元的國防特別條例，在野黨把無人載具預算大筆一揮全部刪掉，但中國對台灣國家安全的威脅，不會因為立法院大筆一揮就可以把威脅刪掉，也不會因為擋掉特別條例，預算編在年度預算，中國對台灣國家安全的威脅就可以擋掉或消失。行政院基於國家安全必須把戰力補齊，也是執政團隊應盡的責任。

莊瑞雄也說，無人機產業業者今天來拜會時，民進黨團表達對產業一致的支持，不管有沒有特別條例，或併入年度預算，政府持續都有在做，也認為無人載具產業會成為台灣下一個兆元產業，是未來的新興產業。

莊瑞雄表示，無人機業者有提到，希望國防部可以把場域釋出，讓業者可以用來測試，對於供應鏈部分，提到馬達生產部分，業者希望可以跟國防部對話，並設立窗口，甚至成立一個聯盟，另外也提到技術層面的交流。

對於行政院有意提出無人載具追加預算，莊瑞雄表示，當然是支持。以國防部初步規劃，本來就在115年度編列138億元，明年的需求約要400多億元。既然特別條例被在野黨擋掉，當然要轉換成用編列年度預算的方式處理，以因應國家安全的需要與確保。