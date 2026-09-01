傅崐萁：審追加預算會快速善意 但請別一直由在野打破僵局

針對行政院將提今年度追加預算，國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示會審慎善意審查，但呼籲賴清德總統與行政院長卓榮泰尊重國會，速副署軍人加薪、警消退休及兒少未來帳戶條例。另對前外媒記者席佳琳指控地方買票，傅崐萁質疑是綠營選舉把戲與出口轉內銷，批其毫無媒體風骨，既見違法應立即舉報，否則即是隱匿共犯。

傅崐萁說，行政院如果提出今年度的追加預算，以及對明年度國防相關的預算要再修正，提出更高金額，則要再次呼籲賴清德、卓榮泰，軍人加薪、提高警消退休金以及兒少未來帳戶條例在三讀後，被卓榮泰不副署，希望盡快副署完成，尊重憲法，尊重國會。

傅崐萁提到，行政院提出的追加預算，送到立法院來，會非常審慎、快速且善意審查，但也請行政院提出相對善意，不要一直由在野黨來打破僵局、釋出善意，至今沒有看到賴清德、卓榮泰對國會釋出任何善意。國家要向前走，大家一定不分黨派，對的事情就該做。國防要自主、要安全，難道軍人不用加薪嗎？軍公教都是一個體系，國家要一流人才，才是先進的國家，如果一流人才不進入政府，是否即三流人才管理國家、社會？

傅崐萁認為，讓軍公教人員能夠有安穩的退休計畫，這是應該要堅持的，也包括警消人員。對於未來的產業和國家發展，不能目光如豆，只看現況，要看50年後。卓榮泰不要一人隻手遮天，踐踏國會，請賴清德、卓榮泰盡快釋出善意。

針對英國「金融時報」前駐台記者席佳琳指花蓮都是買票，傅崐萁說，這不外乎是綠色陣營搞的選舉把戲，這些人在第四權（指媒體）的工作崗位上，席佳琳是否對得起英國金融時報的多年培育，連第四權的道德風骨都沒有，看鄰居的錢都放在桌上時，為什麼不當場舉報？

傅崐萁表示，現在外媒又在說彰化也是錢堆積如山買票，這都是很奇怪的事情。難道英國金融時報沒有教育要怎樣展現第四權監督的力量、媒體人的風骨？應該在發現的第一時間舉報。

傅崐萁說，奉勸席佳琳，到現在為止都來得及，因為追訴期有20年，除非講的是20年以前。這20年內隨時舉報，隨時可來調查，若願意舉報則謝謝她讓台灣正本清源，如果不舉報隱匿就是共犯。踐踏台灣檢警調，更是對司法侮辱，希望回頭是岸，不要選舉此刻指指點點，幕後到底收了多少錢，深刻表達懷疑，又是出口轉內銷，這種把戲過去層出不窮，希望民進黨正大光明選舉。