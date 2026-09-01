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影／立院新會期 經民連批延宕總預算審查對人民權益造成傷害

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
經民連智庫召集人賴中強（中）上午舉行記者會，表示要向立法院算總帳，算算總預算審查，藍白卡總預算，到底卡到哪些人民權益與國家建設。記者邱德祥／攝影
經民連智庫召集人賴中強（中）上午舉行記者會，表示要向立法院算總帳，算算總預算審查，藍白卡總預算，到底卡到哪些人民權益與國家建設。記者邱德祥／攝影

立法院史上最長的會期8月31日結束，2026年中央政府預算也在8月14日三讀，但立法院尚未發文咨請總統公布。今天是本屆立法院第六會期的第一天，經民連上午舉行記者會，表示要算算總預算審查，到底卡到哪些人民權益與國家建設。

經民連智庫召集人賴中強表示，2026年中央政府總預算案，行政院於去年8月29日送交立法院審查，根據預算法規定，本應在11月底完成審查，總統應於12月16日前公布，讓全國各機關今年度的經費動支有所遵循。然而立法院藍白黨卻推延至2026年8月14日才完成總預算案的審查。

賴中強批評，雖然《預算法》第54條訂有總預算未能如期完成審查查的過渡條款，但是這樣的過渡渡條款，仍然無法阻止傅崐箕與翁曉玲集團對人民權益與國家建設造成三大傷害。賴中強細數第一項傷害：1，017億元的新興資本及新增計畫，立法院只同意先行動支718億元，有299億元預算因立法院延宕審查且未同意機關先行動支，造成8月底年度預算通過後只剩不到4個月可以執行的嚴重傷害。第二項傷害：某些編列預算數較去年執行數大幅成長的科目，因立法院院延宕審查，造成8月底總預算通過前，今年計畫無法順利推展的傷害，例如：交通部觀光署「觀光雙輪驅動（國旅加碼補助）」案。第三項傷害：立法院無理刪減與無理凍結之預算。

預算 總預算 中央政府

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