強弓360億改列年度預算 國民黨：國防部自打臉 為何無人機不行？

國防部最新預算書顯示，原先規畫納入國防特別預算的「強弓飛彈」量產案，如今改列年度預算，總經費約360億元、分六年執行。國民黨文傳會主委陳以信今表示，國防部作法大反轉，根本是自己打臉自己，更證明政府過去一再強調國防建軍「非特別預算不可」的說法完全站不住腳。

陳以信反問，強弓飛彈可以，為何無人機不行？他呼籲行政院長卓榮泰不要再找藉口，應盡快副署無人機條例，不要變成弱化台灣國防力量的人。

陳以信指出，國防預算中本來就有「五年兵力整建計畫」等許多長期建軍規畫，各項重大武器採購原本就能透過年度預算分年編列、長期執行。他過去一再指出，只要政府有決心，賴清德總統要給國防產業的「長單」、「大單」，透過年度預算照樣做得到，根本不需要凡事都編特別預算。

陳以信表示，政府過去一再宣稱，重大國防建軍若回歸年度預算，恐怕會排擠教育、社福等支出。現在強弓飛彈卻自己回到年度預算分年編列，他反問行政院，是那筆教育社福預算被強弓飛彈排擠了呢？

陳以信說，強弓飛彈為例證明，國民黨主張無人機六年2400億元回歸年度預算完全可行。兩者都是國防建軍與扶植國內國防產業，「強弓可以，無人機當然也行。」既然年度預算就能提供國防產業長期穩定訂單，也能維持建軍計畫延續性，他質疑政府為何偏要動用特別預算，非要透過舉債籌措財源，「利用無人機刷卡換現金」來惡化政府財政紀律？

陳以信呼籲行政院長卓榮泰，不要再為拒絕副署無人機條例找藉口。國防安全不能再等，如果卓榮泰繼續為政治立場拒絕副署，拖延無人機建軍時程，最後反會成為弱化台灣國防力量的人。