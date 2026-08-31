刪凍國務機要費掀波！傳藍營首長要求閉嘴 翁曉玲解釋刪凍原因

國民黨立委翁曉玲刪凍賴清德總統3000萬元國務機要費，引發討論，有國民黨籍縣市首長表達「希望翁曉玲能夠安靜」。翁曉玲今天說，自己對理念與提案相當堅持，也感謝黨團支持，否則她的案子不可能表決通過，翁也強調行政機關堅持不依憲副署，立院三讀的法案，才讓國務機要費遭刪凍。

翁曉玲今接受廣播節目專訪說，身為法律人，必須維持中華民國憲政民主法治基礎，中華民國自詡為民主法治國家，領導人公然違憲違法無法忍受。刪凍國務機要費以及卓榮泰未來4個月薪資，目的都是採取方法制衡賴總統與卓榮泰。身為立法委員，明明就有立法權，卻可以被賴總統、卓榮泰否決掉，她批評這兩人尸位素餐、不適格不適任。

翁曉玲指出，民進黨指她將預算做政治報復，但民進黨不也是將副署權作為政治報復工具，不只是中華民國憲政惡例，在全球民主法治國家，也沒有總統跟行政院長敢這麼做，因此她要申請金氏世界紀錄，因一年內有8部法律被選擇性不副署、不公布，「實在太誇張」，一定要拿出有力道的方式制衡。

翁曉玲表示，立法院現在只有審查預算時，才有監督制衡的著力點，因此賴總統國務機要費3千萬元，她提案刪1千萬元、凍結2千萬元，解凍條件也很簡單，只要公布這8部卓揆未副署的法律案，就能使用這筆預算，當時總統府副秘書長何志偉向她解釋，這筆預算是要買弱勢團體月餅。翁說，賴總統如果有愛心，只要立即履行憲法義務，這2千萬馬上就能用，但他們死也不要。

翁曉玲強調，這涉及大是大非，如果不用這個方式要求行政機關，立法院目前面臨的困境，努力通過法案，還要事先盤算總統跟行政院長會不會公布、副署，實在很悲哀。

媒體報導翁曉玲的做法連藍營內部都看不下去，希望她少講話。翁曉玲回應，賴總統不願意履行義務，國務機要費就會繼續被凍結，跟庇護工場的月餅是兩碼事，依據身權法每年都會編列一定的預算，購買社福團體商品，政府有優先採購的義務，對國民黨立委來說也是有錢出錢、有力出力；自己對理念與提案相當堅持，也感謝黨團支持，否則她的案子不可能表決通過。雖然過程不同委員有不同意見，但是大家在看法、做法上都是一致。